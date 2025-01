MotoGP: Rossi promete ir mais vezes ao paddock da VR46 em 2025

A temporada 2025 da MotoGP será muito especial para a VR46-Ducati. Como confirma o chefe de equipe Uccio Salucci, o proprietário da equipe, Valentino Rossi, planeja voltar aos paddocks com mais frequência este ano.

"Vale [Rossi] nos fará companhia com mais frequência na MotoGP. Por um lado, ele adora Franco [Morbidelli] Os dois têm um relacionamento muito, muito bom. Em segundo lugar, ele está cada vez mais envolvido no projeto da MotoGP a cada dia. Ele é muito apaixonado por sua equipe", revela o chefe da VR46.

Depois de se aposentar da MotoGP no final de 2021, Rossi inicialmente se concentrou em sua carreira como piloto de automobilismo. Apesar das participações bem-sucedidas no GT World Challenge Europe, ele nunca perdeu sua paixão pela motovelocidade.

Agora que ele próprio competirá em menos corridas este ano, terá mais tempo para sua equipe. "Ele quer participar de pelo menos seis ou sete corridas", diz Salucci.

"Estou muito feliz com isso, porque quando ele está lá, ele passa muito tempo conosco nos boxes, com nossos pilotos, incluindo Di Giannantonio. Isso é sempre muito importante para nós. Vale é Vale, e espero que ele venha para seis ou sete corridas", afirma Rossi, companheiro e parceiro de longa data.

Além do desenvolvimento de sua equipe, a presença de Rossi também será importante para Francesco Bagnaia, que, como piloto da academia VR46, é um dos candidatos ao título. Na próxima temporada, ele terá de competir com Marc Marquez - antigo arquirrival de Rossi - na equipe da Ducati.

"Junto com Martín, eles são os três pilotos mais fortes do grid", analisa Salucci. "Pelo menos foi isso que eles mostraram no ano passado. Eu não gostaria de estar no lugar de Tardozzi (risos), que tem de lidar muito bem com dois pilotos muito fortes. Veremos o resto".

Salucci está convencido de que Bagnaia pode acompanhar o ritmo de seu novo companheiro de equipe. "Pecco é um piloto muito forte. Há pilotos fortes e pilotos muito fortes, e eu considero Pecco um dos pilotos muito fortes que têm aquele algo a mais".

"Para mim, ele tem todas as cartas na mão para lutar pelo título junto com Márquez. Depois, coloco Martín e, por que não, Di Giannantonio no meio".

Quando perguntado se a maior presença de Rossi também poderia ajudar Bagnaia psicologicamente, a resposta de Salucci é clara: "Definitivamente. Quanto mais Vale vier para os GPs, mais ele poderá ajudar. Mas Pecco já mostrou muitas vezes que é um piloto difícil de vencer psicologicamente".

"Não é fácil. Especialmente no combate corpo a corpo, ele é alguém que sempre demonstrou caráter. Se ele continuar a ser tão rápido quanto foi no ano passado, também não será fácil para Márquez", conclui

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!