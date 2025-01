O piloto da VR46, Franco Morbidelli, acredita que pilotar uma Ducati com um ano de idade em 2025 realmente o beneficiará na próxima temporada da MotoGP.

No ano passado, Morbidelli se juntou à Pramac para pilotar a melhor moto do grid, uma Ducati Desmosedici com a mesma especificação de Francesco Bagnaia e Jorge Martín, e melhor do que a de Marc Márquez, que usou a moto do ano anterior na Gresini.

No entanto, um grande acidente no inverno, enquanto treinava em Portimão, obrigou Morbidelli a perder as duas sessões de testes da pré-temporada e a chegar às primeiras corridas com pouca quilometragem ou adaptação à Ducati, depois de cinco anos pilotando uma Yamaha.

Morbidelli terminou em nono lugar na classificação e em sexto entre os oito pilotos da Ducati, um resultado que não atendeu às suas expectativas, nem às de sua equipe ou da Ducati. Seu ex-companheiro de equipe, Martín, conquistou o título com a mesma moto.

Enquanto alguns no paddock temiam que 2024 poderia ser o último ano de Morbidelli no campeonato, seu mentor Valentino Rossi o contratou para sua equipe em 2025.

Seu companheiro de equipe, Fabio di Giannantonio, receberá a mais recente Ducati GP25 este ano, enquanto Morbidelli correrá com a GP24 do ano passado.

Franco Morbidelli, equipe VR46 Racing Foto de: Mídia VR46

O piloto italiano acredita que usar a motocicleta do ano passado pode ser uma "pequena vantagem" para ele enquanto tenta recuperar sua forma.

"Para alguém como eu, que sempre teve muita dificuldade para se adaptar a coisas novas, manter o mesmo pacote do ano passado é um aspecto positivo", disse Morbidelli na apresentação da VR46 no último fim de semana.

"O fato de não mudar nada significa que terei menos incógnitas do que os outros, especialmente nas primeiras corridas. E será importante tentar tirar proveito dessa pequena vantagem".

"Digo pequena vantagem porque estamos falando de vencer novamente: se eu quiser melhorar meus resultados do ano passado, tenho que lutar por pódios e vitórias", acrescentou.

Questionado sobre a influência que o fato da Ducati ter seis motos em vez das oito unidades que forneceu nos últimos anos pode ter, Morbidelli minimizou o impacto que essas duas motos a menos podem ter.

"Para mim, não vai fazer muita diferença o fato de a Ducati ter seis ou oito motos", disse ele.

"Isso não vai me afetar muito porque não estou querendo terminar em sexto, sétimo ou oitavo. Estou procurando vencer, terminar em segundo e terceiro", disse Morbidelli, que a partir de segunda-feira participará, junto com o restante dos membros da academia de Valentino Rossi, de um campo de treinamento na Indonésia, com várias sessões de pista no circuito de Mandalika.

