MotoGP: Lorenzo detona Yamaha por tratamento dado a Morbidelli

O tricampeão mundial da MotoGP Jorge Lorenzo acredita que a Yamaha não está tratando Franco Morbidelli “da melhor maneira”.

Morbidelli continua com sua moto 'A-spec' para a temporada de 2021, que é efetivamente uma Yamaha de 2019 ligeiramente melhorada.

A marca japonesa venceu as três corridas até agora - com sua dupla de fábrica Maverick Viñales e Fabio Quartararo, com este último liderando a classificação por 15 pontos.

Morbidelli lutou para chegar ao 18º lugar no GP do Catar depois de sofrer com um problema técnico, e atualmente está em 11º na classificação dos pilotos depois de terminar em 12º e 4º nas etapas de Doha e Portugal, respectivamente.

Apesar do ex-piloto de fábrica da Yamaha, Lorenzo, sentir que ítalo-brasileiro não está sendo tratado como deveria, ele disse que Morbidelli tem que se concentrar em “mostrar à Yamaha que está errada”.

“Bem, a minha opinião é talvez bastante forte, mas penso que a Yamaha, neste caso, não está tratando o Franco da melhor forma porque [ele] foi o segundo da geral no ano passado,” disse.

“A Ducati dá aos quatro pilotos [da equipa de fábrica e da Pramac] praticamente a mesma moto e a Yamaha não o está dando, precisamente com o Franco."

“Mas assim que ele colocar o capacete e subir na moto, ele tem que se concentrar em tirar o máximo dele e mostrar à Yamaha que está errada ao não lhe dar o mesmo tratamento.”

Lorenzo também comentou sobre as principais fraquezas de Viñales como piloto atualmente, após sua difícil corrida em Portimão.

“Ele é jovem e vai sair desta e vencer corridas de novo,” disse.

“O que fica claro é que ele tem duas desvantagens que o limitam muito."

“O primeiro são os começos; ele tem que melhorar nisso, ele tem que levar muito a sério a tentativa de melhorá-los, porque eles estão o limitando muito."

“E depois aqueles altos e baixos emocionais que eu acho que ele tem, eu acho que ele precisa ser muito mais consistente porque no final sempre vai haver problemas."

“A Yamaha não vai bem em alguns circuitos, em outros será você que não será rápido no circuito ou com a moto e não pode ir além."

“Você terá colisões, lesões, momentos em que ficará pior fisicamente ou emocionalmente e aí terá que ser consistente, sempre pensar positivo, tentar obter o máximo de pontos possíveis sem desculpas e não falar que tudo é um desastre", concluiu.

