Marc Márquez continua o seu processo de recuperação e, apesar de ter reaparecido no último GP de Portugal da MotoGP, ele foi proibido de subir em moto até a próxima corrida do campeonato.

Márquez reapareceu na terceira etapa da temporada da MotoGP em Portugal, depois de quase nove meses fora das pistas devido a recuperação de uma cirurgia no braço direito. Apesar do piloto da Honda ter conseguido cumprir o exigente final de semana de Portimão, terminou com sinais de esforço físico, então os médicos o proibiram de subir em uma moto para treinar até a próxima corrida, que acontecerá neste domingo na Espanha.

Márquez quer evitar riscos no seu processo de final de recuperação, o que não o impede de treinar no aspecto físico.

“Voltamos ao ritmo das corridas; depois de uma semana produtiva, estamos de volta às pistas. Continuei trabalhando no meu programa de recuperação para me certificar de que a minha condição física está melhorando”, explicou o piloto na preparação para o GP de Espanha.

“Seguindo o conselho dos médicos, não ando de moto desde Portugal. Por isso estou entusiasmado por poder voltar pilotar a moto."

O piloto terminou seu primeiro GP após a lesão sem sofrer nenhuma queda, conseguindo se classificar em sexto no grid de largada e terminando a corrida na sexta posição, a pouco mais de 13 segundos do vencedor, Fábio Quartararo.

“Consideramos Jerez da mesma forma que Portimão; estamos aqui para continuar melhorando passo a passo e fazer o melhor que pudermos ”, disse.

“A minha recuperação continua e o importante é que continuemos melhorando a nossa consistência”, cocluiu.

