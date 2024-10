Jorge Lorenzo, tricampeão da MotoGP, acredita que Marc Márquez agora demonstra mais respeito pelos rivais enquanto luta com eles na pista, depois de inicialmente ter achado suas palhaçadas "muito agressivas".

Lorenzo foi um dos principais rivais de Márquez durante seu período de ouro na década de 2010, com os dois até se tornando companheiros de equipe na Honda na última temporada de Jorge, em 2019.





Suas carreiras tomaram rumos diferentes desde então, com Lorenzo se tornando comentarista da emissora espanhola DAZN e Márquez se juntando à equipe Gresini Ducati em 2024, depois de sofrer lesões e uma moto pouco competitiva em seus últimos anos na Honda.

Lorenzo admitiu que não era fã do estilo de corrida de Márquez quando ele subiu para a categoria rainha em 2013 como o atual campeão da Moto2, mas acha que seu compatriota mudou a maneira como ele corre contra outros pilotos ao longo dos anos.

"Em 2013, eu não aceitava o modo de corrida dele [Marc], que era muito agressivo", disse o tricampeão no Festival dello Sport, na Itália. "Agora ele tem um pouco mais de 'respeito' com seus rivais. É preciso dizer que as regras são mais rígidas do que [eram] há dez anos".

Marc Marquez, Repsol Hond e Jorge Lorenzo, Yamaha Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez conquistou seis títulos em seus primeiros sete anos na MotoGP, sendo que Lorenzo - então na Yamaha - foi o único piloto a interromper sua sequência quando triunfou na polêmica temporada de 2015.

As coisas começaram a decair para Márquez depois que Lorenzo se aposentou da MotoGP, com um acidente horrível na abertura da temporada de 2020 em Jerez, deixando-o com lesões que alteraram sua carreira.

Foram necessárias várias cirurgias e períodos prolongados de licença para recuperar do acidente, mas quando ele estava quase em plena forma, a Honda RC213V havia caído e se tornado a moto mais lenta do grid.

Lorenzo acredita que Márquez poderia ter conquistado vários outros títulos se não tivesse quebrado o braço em Jerez há quatro anos.

"Ele é uma fera em nível esportivo", afirmou sobre o piloto de 31 anos. "Desde 2020, ele teve muito azar em termos de sua condição física. Sem esses problemas, ele teria vencido pelo menos mais dois ou três campeonatos mundiais".

As dificuldades de Márquez na Honda o levaram a deixar a fabricante japonesa com um ano restante faltando contrato e se juntar à Gresini no início da temporada de 2024.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ele subirá para a equipe de fábrica da Ducati no próximo ano, fazendo parceria com Francesco Bagnaia, e estará em posição de disputar o campeonato pela primeira vez desde 2019.

O próprio Lorenzo passou duas temporadas com a Ducati em 2017-18 como parte de um acordo multimilionário com o objetivo de levar a marca de Borgo Panigale ao seu primeiro título desde 2007.

Embora o espanhol tenha se destacado em sua segunda temporada após uma adaptação lenta, a parceria acabou terminando com apenas três vitórias.

Ele acabou se transferindo para a Honda para o que acabou sendo seu último ano na categoria rainha, enquanto a Ducati lentamente transformou a Desmosedici em uma motocicleta dominante.

Saudando o gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, Lorenzo disse que teria sido capaz de atingir a meta estabelecida pela Ducati se tivesse permanecido na equipe por mais algumas temporadas.

"Nós nos conhecemos em 2004, em meu último ano na 125cc. O destino nos uniu na Ducati", disse ele sobre Dall'Igna. "Lamentei muito não ter conquistado um título com a marca italiana. Estou convencido de que, se eu tivesse ficado mais dois anos, teríamos vencido".

"Agora ela é a melhor motocicleta. Não tem pontos fracos".

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!