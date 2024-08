O tricampeão da MotoGP, Jorge Lorenzo, acha que Marc Márquez ainda está "sobrecarregado" por sua antiga lesão no braço, mas continua confiante de que pode adicionar um sétimo título da categoria rainha à sua lista.

Agora como comentarista de TV da emissora espanhola DAZN, o ex-piloto da MotoGP diz que notou como Márquez continua a ser afetado pelo braço que quebrou em um grave acidente no GP da Espanha, em 2020.

Márquez estava participando da corrida de abertura, atrasada pela pandemia, da temporada de 2020 quando sofreu uma forte queda na curva 3 e caiu com força no chão.

A lesão sofrida na queda levou o então piloto da Honda a um prolongado período de inatividade por lesão, com um total de quatro operações entre 2020 e 2022 antes que ele pudesse recuperar a forma física total e não enfrentar nenhuma limitação em uma moto de MotoGP.

Embora aquele acidente que alterou a carreira tenha se tornado um assunto do passado, já que Márquez recuperou a forma, seu ex-companheiro de equipe Lorenzo acredita que ele ainda não consegue pilotar 100% devido aos efeitos persistentes do acidente.

"Em algumas [zonas] de frenagem, é possível ver que a lesão está pesando", disse Lorenzo à DAZN. "Tudo isso somado significa que um campeão como Marc Márquez, com supostamente a melhor moto - mesmo que não seja a nova - ainda não está vencendo [corridas]".

Jorge Lorenzo e Marc Marquez em 2022

Uma mudança para a equipe Gresini em uma Ducati 2023 permitiu que Márquez lutasse perto da ponta do pelotão novamente em 2024. Após o GP da Áustria do último fim de semana, ele está em um sólido quarto lugar no campeonato com 192 pontos, com quatro pódios, até agora, nesta temporada.

Uma vitória, no entanto, permaneceu difícil, já que a temporada de 2024 até agora foi dominada por Francesco Bagnaia e Jorge Martín na Ducati GP24 de última geração.

Lorenzo não tem certeza se Márquez estaria liderando a luta pelo título nesta fase do ano, se estivesse com o mesmo equipamento que o piloto da Ducati de fábrica, Bagnaia, ou o ás da Pramac, Martín.

"Talvez ele tivesse vencido com a motocicleta 2024. É possível que ele estivesse liderando o campeonato mundial? Não sei", disse o tricampeão.

"Ele estava muito à frente de seus rivais em um nível técnico em 2019, antes da lesão - ele era muito superior a muitos. Não apenas em termos de títulos, mas também em um nível técnico e físico".

"Depois de sua mudança para a Ducati, as pessoas pensaram na regra de três: o melhor piloto, com a melhor motocicleta, vai vencer com tranquilidade [o ano]".

"Até eu disse que ele ia ganhar o campeonato. Que ele não ia ganhar [a temporada], mas que ia ganhar o campeonato".

"E até agora ele ainda não conseguiu nenhuma vitória. Ele lutou por vitórias, conseguiu pódios, mas não venceu, e ele é Marc Márquez".

Márquez ganhou uma mudança para a equipe de fábrica da Ducati em 2025, graças à sua impressionante adaptação à GP23, uma mudança que o colocará diretamente contra o bicampeão Bagnaia.

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora o italiano tenha se estabelecido firmemente como o homem a ser batido na MotoGP, Lorenzo acredita que Márquez pode vencer outro campeonato e igualar seu rival Valentino Rossi na lista de pilotos com mais títulos da categoria rainha.

"Aquela lesão em Jerez 2020 está pesando fisicamente para ele", disse ele. "Mas já vimos grandes campeões, como Mick Doohan, vencer quatro campeonatos mundiais com praticamente uma perna e meia".

"Acho que ainda não vimos o último título de Marc Márquez, possivelmente, mas não será fácil para ele vencer um campeonato novamente, porque ele tem dois jovens pilotos [na frente dele].

"Agora Jorge Martín está indo para a Aprilia, mas ele tem Pecco Bagnaia, que é mais jovem que ele, muito rápido e quase perfeito", conclui.

