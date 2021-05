Após uma semana de folga, a MotoGP está de volta com o GP da França, no Circuito Bugatti em Le Mans. E após uma etapa movimentada em Jerez, a expectativa é alta para a corrida, principalmente com a expectativa do retorno de Fabio Quartararo após a cirurgia, em busca de retomar a liderança perdida para Francesco Bagnaia.

O francês da Yamaha saiu na pole position em Jerez e, apesar de ter perdido posições na largada, mostrou um bom ritmo, suficiente para garantir a que seria sua terceira vitória em quatro etapas. Mas, no meio da corrida, começou a cair na classificação, com claros problemas, terminando apenas em 13º.

Após a corrida, Quartararo revelou que não sentia força no antebraço direito, o que comprometeu sua performance. Exames feitos no dia seguinte detectaram uma síndrome compartimental no local, com o piloto passando por cirurgia logo na sequência.

Com o resultado ruim de Quartararo e o segundo lugar de Bagnaia, o piloto da Ducati pulou para a ponta, mas com uma pequena diferença, de apenas dois pontos: 66 a 64, enquanto Maverick Viñales, Joan Mir e Johann Zarco vêm mais atrás, com 50, 49 e 49 pontos, respectivamente.

Outro nome para se prestar atenção é Marc Márquez. O hexacampeão teve uma performance sólida em Portimão, uma pista que demanda muito fisicamente do piloto mas, em Jerez, uma pista que conhece bem, não teve o mesmo rendimento, agravado com uma grave queda no TL3. No momento, o espanhol é o 15º na classificação, com 16 pontos, 50 a menos que Bagnaia.

O final de semana em Le Mans traz também a segunda etapa do Mundial de MotoE, que conta com o brasileiro Eric Granado no grid. Granado teve um bom começo de final de semana em Jerez, fazendo a pole e fazendo uma prova sólida até sofrer uma queda, comprometendo seu resultado.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Classificação (MotoE) Sábado 11h10 Fox Sports Corrida (MotoE) Domingo 05h05 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

