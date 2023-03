Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP de Portugal, etapa de abertura da temporada 2023. Pela primeira vez, uma sessão de classificação definiu o grid de duas corridas: a sprint do sábado e a prova principal do domingo. Largando à frente em Portimão, teremos Marc Márquez na pole. O espanhol surpreendeu ao aproveitar o vácuo da Ducati para cravar uma bela volta.

O hexacampeão terá ao seu lado na primeira fila Francesco Bagnaia e Jorge Martín. Completam os doze primeiros do grid da sprint e do GP de domingo: Miguel Oliveira, Jack Miller, Enea Bastianini, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 11 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marc Márquez, Álex Márquez, Miguel Oliveira, Joan Mir, Brad Binder, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Álex Rins, Raúl Fernández, Augusto Fernández e Fabio DiGiannantonio.

Já Pol Espargaró teve sua participação no GP vetada após um forte acidente sofrido no TL2 da sexta-feira. A KTM e a GasGas optaram por não substituí-lo.

No final, Marc Márquez foi o mais rápido, com 01min37s675. Em segundo, garantindo também a vaga da disputa pela pole no Q2 ficou Miguel Oliveira. Os demais, classificados de 13º a 21º foram: Álex Márquez, Joan Mir, Brad Binder, Álex Rins, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Augusto Fernández, Raúl Fernández e Fabio DiGiannantonio.

Q2

Marc Márquez e Miguel Oliveira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Luca Marini, Enea Bastianini e Fabio Quartararo.

Com pouco mais de cinco minutos, uma bandeira amarela no último setor devido a uma queda de Aleix Espargaró. Com o auxílio dos fiscais, o espanhol conseguiu voltar à pista.

Em um final movimentado, Marc Márquez aproveitou o vácuo da Ducati para entregar uma volta voadora e surpreender a todos com a pole position em 01min37s226. Completam a primeira fila o atual campeão, Francesco Bagnaia e Jorge Martín.

Fecham o top 12: Miguel Oliveira, Jack Miller, Enea Bastianini, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró.

A MotoGP volta à pista ainda neste sábado, para a disputa da primeira corrida sprint de sua história. A prova de curta duração está marcada para as 12h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Portimão.

