A equipe Tech3 GasGas confirmou na manhã deste sábado que o espanhol Pol Espargaró está fora do GP de Portugal, etapa de abertura da temporada 2023 da MotoGP, devido ao forte acidente sofrido durante o segundo treino livre da sexta-feira.

O espanhol vinha nos minutos finais do TL2 quando foi arremessado para fora da moto, caindo com força no chão e rolando pela brita até acertar a barreira. A sessão foi imediatamente interrompida para que ele recebesse atendimento médico na pista. Consciente, ele foi enviado de helicóptero para o hospital.

O piloto foi diagnosticado com uma contusão pulmonar, fratura na mandíbula e fratura na vértebra dorsal.

"Foi um momento horrível, todos ficaram mais do que preocupados", disse Hervé Poncharal, chefe da Tech3. "Já vimos coisas do tipo que não terminam bem. Mas a boa notícia é que apesar dos traumas múltiplos, Pol vai conseguir se recuperar completamente. Ele terá a chance de viver uma vida normal e continuar sendo piloto da MotoGP. A questão é por quanto tempo [ficará fora]".

"Isso eu não tenho como responder. Ele voltará a Barcelona nas próximas 48 horas. Eles vão checar algumas coisas, mas o principal é que ele precisa operar a mandíbula. O resto: estômago, costas, pulmões, não são um problema. Ele precisa apenas de tempo para se recuperar. Quando soubermos mais, avisaremos".

"Isso acontecerá ao longo da próxima semana, e saberemos mais sobre quanto tempo ele ficará afastado".

O fim de semana marcava o retorno de Espargaró à Tech3, equipe pela qual fez sua estreia na MotoGP em 2014, e o retorno à KTM, onde correu entre 2017 e 2020, antes de ir para a Honda.

O acidente reforçou ainda mais o coro de insatisfação dos pilotos com os problemas de segurança do circuito de Portimão, com o tamanho das pedras usadas na caixa de brita sendo o foco das críticas. Para Francesco Bagnaia, se a brita fosse menor, o acidente teria um impacto menor.

