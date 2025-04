A MotoGP abriu na manhã desta sexta-feira os trabalhos para o GP do Catar, quarta etapa da temporada 2025. E em uma sessão marcada por muita expectativa, por conta do retorno do atual campeão, Jorge Martín, Marc Márquez deu o tom novamente, liderando com mais de meio segundo de vantagem para Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia.

Completaram o top 10: Álex Márquez, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Martín, que fez sua primeira sessão competitiva oficial como piloto da Aprilia, foi o 20º de 22 pilotos.

O grande destaque da sessão foi o retorno oficial de Jorge Martín. Afastado desde o primeiro dia da pré-temporada de Sepang, por conta de dois acidentes e diversas fraturas, o atual campeão fez nesta sexta-feira sua primeira sessão oficial como piloto da Aprilia.

Na metade da sessão, Marc Márquez liderava com 01min52s742, com Álex Márquez em segundo, a 0s559. Francesco Bagnaia vinha em terceiro, com Joan Mir e Franco Morbidelli completando o top 5. Em oitavo, Fabio Quartararo era o melhor entre os pilotos da Yamaha e Maverick Viñales liderava entre as KTM, em nono. Jorge Martín vinha em 22º.

Próximo do fim da sessão, uma bandeira amarela na curva 1 após uma queda de Miller em alta velocidade. Felizmente, tudo ok com o piloto da Pramac.

No final, Marc Márquez foi o mais rápido com 01min52s288, 0s513 à frente de Fabio Di Giannantonio. Francesco Bagnaia foi o terceiro, a 0s583. Álex Márquez, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta completaram o top 10. Em 11º, Fabio Quartararo foi o melhor da Yamaha. Já Jorge Martín foi o 20º, ficando a 1s824 do tempo de Márquez.

A MotoGP realiza ainda nesta sexta o segundo treino livre para o GP do Catar. A sessão começa às 14h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

