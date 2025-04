Alex Márquez enfrenta seu primeiro fim de semana de corrida como líder da MotoGP no Catar. Apesar de ter ficado em segundo lugar em todas as rodadas classificatórias da temporada, o piloto espanhol não conseguiu se beneficiar da queda de seu irmão, Marc Márquez, para conquistar sua primeira vitória na categoria rainha, que foi para Pecco Bagnaia.

No entanto, o piloto da Gresini conseguiu assumir a liderança geral com apenas um ponto de vantagem em relação ao irmão mais velho.

Na quinta-feira, na coletiva de imprensa pré-corrida para o GP do Catar, que ele mesmo abriu como um privilégio por sua posição, o piloto #73 explicou que o fato de liderar a tabela de pontos não aumenta a pressão, mas que ele está levando esta quarta rodada da temporada como apenas mais uma.

"É apenas mais um fim de semana normal. O resto do pessoal tem que somar pontos, eu posso ficar relaxado", começou Álex, antes de enfatizar que considera o que aconteceu com ele como um presente.

"Chegar como líder é algo que consideramos um presente, tanto para a equipe quanto para mim, pelo excelente trabalho que fizemos no ano passado e durante esta pré-temporada. Temos de continuar com essa forma".

"É verdade que em Austin tivemos um pouco mais de dificuldade do que o normal, especialmente na corrida de domingo, porque não me senti muito bem com o pneu médio traseiro. Mas temos que estar lá, ser realistas quanto ao nosso desempenho e possibilidades e tentar terminar todas as corridas".

"Estamos fazendo um ótimo trabalho, por isso encaramos esse fim de semana como um fim de semana normal. Tentaremos extrair o máximo de nosso potencial, como sempre", continuou.

Em seguida, ele falou mais detalhadamente sobre o que significa para ele ser o líder do campeonato de pilotos: "É uma realidade liderar o Campeonato Mundial, mas também é um sonho. É um presente pela perseverança, por nunca desistir, para nunca perder a motivação em nenhum momento".

"Estamos em boa forma e sabemos que temos de conhecer a realidade, que é o fato de Marc estar apenas um ponto atrás e ter sido mais rápido do que Pecco e eu nas três primeiras corridas, especialmente em Austin e na Tailândia".

"É aí que temos de olhar, ele está fazendo a diferença. Temos que dar uma olhada nos dados".

O GP do Catar é uma corrida que historicamente tem dado ótimos resultados para a equipe Gresini, com vitórias para Enea Bastianini em 2021 e Fabio Di Giannantonio em 2023.

Mas, apesar desse histórico, o piloto espanhol não quer esperar muito e prefere ser cauteloso: "É um bom circuito para mim, mas tenho a experiência do passado de que há muitos circuitos que você adora e, de repente, eles custam mais do que aqueles que custaram mais no passado".

"Como eu disse, vamos encará-lo como um GP normal, procurando tirar o máximo proveito dele desde o primeiro dia de testes até domingo à noite", concluiu.

