O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, falou com a mídia depois de ter recebido autorização para voltar a correr no Catar. O espanhol se juntou à Aprilia este ano após o título de 2024, mas ainda não correu pela equipe depois de sofrer dois acidentes antes do início da temporada.

Seu primeiro acidente durante os testes em Sepang levou a uma cirurgia na mão direita e no pé esquerdo. Apesar de ter se recuperado bem, Martín sofreu outro acidente antes do início da temporada, o que levou a uma nova cirurgia e o deixou fora de ação desde então. Confirmando a notícia antes do fim de semana de corrida no Catar, a MotoGP compartilhou:

"Os exames médicos iniciais na Europa confirmaram que o #1 estava apto a viajar para Doha na esperança de correr pela primeira vez nesta temporada, depois que vimos e ouvimos o campeão mundial de 2024 no GP das Américas. E agora, depois de passar no teste médico obrigatório no Circuito Internacional de Lusail na quinta-feira, Martín está liberado para ir à pista para o TL1 na tarde de sexta-feira."

Falando com a mídia antes de seu primeiro fim de semana de corrida, Martín explicou:

"Estou um pouco nervoso e muito feliz. Passei por dois meses difíceis e trabalhei muito para estar aqui. Definitivamente, do ponto de vista físico, não estou 100% e não sei realmente o que esperar. Tenho boa força, mas ainda sinto dor. O importante será dar voltas."

"Não tenho medos nem dúvidas, mas não sei como me sentirei pilotando uma moto de MotoGP. Quando você está na pista, está sempre no limite, mas terei de manter alguma margem para poder controlar a pilotagem. Digamos que vou dar 90%."

O piloto espanhol acrescentou: "Vou lidar com isso sessão por sessão, porque agora eu nem sei se posso terminar o fim de semana e se eu puder, já seria um grande sucesso. Este não é o meu momento, preciso recuperar minha confiança e, em dois ou três meses, veremos se posso lutar com os melhores."

Martín apareceu no fim de semana da corrida anterior, em Austin, como uma surpresa para a equipe Aprilia. Comentando sobre o motivo pelo qual ele queria estar presente no Circuito das Américas, Martín disse:

"Foi importante para mim estar lá porque tudo é novo e eu já aprendi alguma coisa. Estive com a equipe, corri com eles e agora estou mais acostumado com a maneira de trabalhar e pronto para começar."

