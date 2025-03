A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades do GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2025. E na primeira atividade de pista em Termas de Río Hondo, Marc Márquez foi o mais rápido, com apenas 0s026 de vantagem para Johann Zarco com a LCR Honda, enquanto Álex Márquez segue surpreendendo, com a terceira posição.

Completaram o top 10: Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Jack Miller, Maverick Viñales, Joan Mir e Pedro Acosta. Francesco Bagnaia foi apenas o 16º, a 1s351 do companheiro de Ducati.

A primeira sessão em Termas foi realizada sob temperatura amena, de cerca de 20 graus, e pouca interferência do sol, com o céu bastante nublado, mas sem previsão de chuva.

Com um tempo de 01min38s937, Marc Márquez garantiu a liderança da sessão em seus minutos finais, colocando apenas 0s026 de vantagem para Johann Zarco. A Honda foi uma surpresa deste primeiro treino em solo argentino, colocando três pilotos no top 10, com a dupla oficial da marca japonesa, Luca Marini e Joan Mir, em sexto e nono, respectivamente.

Já Álex Márquez subiu para a terceira posição em sua última volta rápida, ficando a 0s271. Franco Morbidelli colocou uma terceira Ducati no top 5, ficando em quarto, enquanto Marco Bezzecchi foi o quinto, sendo o melhor entre os pilotos da Aprilia. Todas as marcas tiveram representantes entre os dez primeiros, com Jack Miller colocando a Pramac Yamaha em sétimo e Pedro Acosta em décimo com a KTM.

O grid da MotoGP volta à pista de Termas mais uma vez ainda nesta sexta-feira. Às 15h acontece o segundo treino livre para o GP da Argentina, com transmissão da ESPN e do Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o resultado do TL1 do GP da Argentina de MotoGP:

