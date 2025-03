A MotoGP fechou a sexta-feira em Termas de Río Hondo com um segundo treino livre para o GP da Argentina bastante dramático. Enquanto Marc Márquez mantém o ótimo momento com mais uma liderança, seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, caiu nos minutos finais da sessão e precisou depender dos outros para terminar em 10º, evitando ter que passar novamente pelo Q1 da classificação.

Em um top 3 da Ducati, Fabio di Giannantonio foi o segundo, com Álex Márquez em terceiro. Pecco foi o único outro representante da marca italiana entre os melhores. Marco Bezzecchi foi o quarto, sendo o único da Aprilia.

A sessão em Termas foi marcada por um céu ainda mais nublado do que o visto no TL1, mas novamente sem a interferência da chuva.

Durante o treino, vimos Quartararo tendo problemas com a Yamaha ainda na primeira metade, o que permitiu ao campeão de 2021 voltar aos boxes e sair novamente para garantir uma vaga no top 10.

Mas o momento mais dramático veio já nos minutos finais, com Bagnaia indo ao chão. Enquanto o bicampeão voltava aos boxes, ele precisou torcer para que os rivais não melhorassem o suficiente para tirá-lo novamente do top 10, como havia ocorrido na Tailândia. No final, Pecco foi o décimo, avançando direto para o Q2 da classificação amanhã.

Com uma volta voadora no fim, Marc Márquez garantiu a liderança da sessão com 01min37s295. Di Giannantonio também surgiu no fim para garantir o segundo lugar, a 0s135. Já Álex Márquez completou um top 3 da Ducati. A marca italiana colocou quatro motos no top 10, com Bagnaia em décimo, ficando a 0s539 do companheiro de equipe.

Marco Bezzecchi foi o quarto, sendo o único piloto da Aprilia no top 10. A KTM teve dois pilotos, com Brad Binder em quinto e Pedro Acosta em nono, mesmo total da Yamaha, com Álex Rins em sexto e Quartararo em oitavo, enquanto Zarco foi o único representante da Honda, em sétimo.

O grid da MotoGP volta à pista de Termas no sábado para três sessões. Às 10h10 acontece o terceiro treino livre para o GP da Argentina, seguido da classificação às 10h50, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 15h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o resultado do TL2 do GP da Argentina de MotoGP:

