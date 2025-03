A MotoGP está correndo na Argentina neste fim de semana mas, no Brasil, as atenções já estão voltadas para a próxima segunda-feira (17), quando devemos conhecer a data da realização do GP do Brasil de 2026, que marcará o retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao país após mais de duas décadas.

O lançamento da contagem regressiva será marcado por um evento no circuito que receberá a MotoGP, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e contará com a presença de cinco pilotos que integram as diferentes categorias do Mundial: Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) e Luca Marini (Honda) da MotoGP, além dos brasileiros Diogo Moreira, da Moto2, e Eric Granado, da MotoE.

Durante a passagem do Mundial pela Argentina, Morbidelli, que é ítalo-brasileiro, filho de mãe brasileira, foi questionado pelo Motorsport.com sobre as expectativas para o evento da próxima semana e a perspectiva de correr no Brasl em 2026.

"Vai ser muito legal, estou muito animado para visitar o Brasil. Mesmo que seja uma região do Brasil que eu não conheço muito. A prova é em Goiânia, perto de Brasília. Mas de qualquer forma, vai ser uma corrida em um país que eu amo muito. O evento será um momento divertido. Para mim e para todos que vão estar lá".

Para o piloto da VR46, estar presente no evento em Goiânia tem um papel duplamente importante: não somente pela solenidade de retorno ao país como também para ter um primeiro contato com a pista, tornando esse projeto ainda mais real.

"Ter uma aproximação com a pista, ver a pista, definitivamente faz com que [o retorno] seja mais real. Eu realmente espero correr no Brasil no próximo ano".

