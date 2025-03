A equipe Pramac Yamaha confirmou neste domingo que o piloto português Miguel Oliveira se lesionou no acidente sofrido na corrida sprint de Termas de Río Hondo no sábado e, por isso, voltou para casa para iniciar o tratamento. Por isso, Miguel está fora não somente do GP da Argentina de MotoGP de logo mais como também do evento de lançamento do GP do Brasil em Goiânia nesta segunda (17).

Oliveira sofreu um incidente com o piloto da Gresini, Fermín Aldeguer, durante a prova de curta duração de ontem. Enquanto o espanhol conseguiu voltar à prova, Miguel sofreu uma lesão e precisou abandonar.

Ele foi encaminhado ao hospital com suspeita de fratura, o que não se confirmou. Mas com a extensão da lesão, foi tomada a decisão de retornar a Portugal para iniciar o tratamento, garantindo o retorno a tempo do GP das Américas.

"Miguel voltará para casa nesta manhã (horário local) e, portanto, perderá o GP da Argentina", disse a Pramac. "Embora o exame a que ele foi submetido no sábado à tarde não tenha mostrado nenhuma fratura na área esternoclavicular, há algumas preocupações com relação aos ligamentos do ombro esquerdo. Por isso, foi decidido que a melhor opção é evitar riscos desnecessários e fazer com que ele seja avaliado em casa", concluiu o comunicado da equipe".

Na tarde de sábado, tanto o piloto quanto os médicos entenderam que precisavam esperar para ver como Miguel passaria a noite e, na manhã de domingo, tomar decisões. Mas as dores na zona entre o peito e a clavícula, e no ombro, fizeram com que o piloto mudasse de planos e procurasse um voo para regressar o mais rapidamente possível a Lisboa e ficar nas mãos dos seus médicos de confiança, o que só acontecerá na terça-feira devido à longa e complicada viagem.

"Infelizmente, tive um acidente grave no início da quinta volta", explicou Oliveira ontem. "Ao entrar na curva 2, outro piloto (Aldeguer) tentou me ultrapassar indo muito por dentro da trajetória, perdeu o controle de sua moto e acabou batendo na traseira da minha em um clássico efeito dominó, me mandando para o chão", disse ele.

"Estou desapontado por não ter conseguido terminar a corrida: embora fosse difícil marcar pontos nessa Sprint, poderíamos ter coletado dados valiosos para a corrida de domingo. No entanto, estou mais aliviado porque, embora tenha sido um acidente feio, não sofri nenhuma lesão grave", explicou Oliveira.

"Os exames médicos descartaram qualquer fratura, embora eu tenha um grande hematoma na área esternoclavicular e, em geral, todo o meu corpo está dolorido no momento. Agora estou me concentrando na recuperação com os fisioterapeutas e espero descansar bem", disse o piloto que, na época, ainda tinha esperanças de poder competir.

O acidente entre Oliveira e Aldeguer ocorreu com apenas quatro voltas da corrida de sprint completadas e quando os dois pilotos estavam lutando pela 14ª posição. O espanhol da Gresini, que cumprirá uma punição de volta longa na corrida de MotoGP de domingo, publicou um pedido de desculpas pelo acidente em suas redes sociais:

"Quero pedir desculpas a Miguel Oliveira e sua equipe pelo resultado infeliz do nosso toque. Nunca tive a intenção de tocá-lo ou empurrá-lo quando o ultrapassei. Fiquei muito chateado ao saber de seus ferimentos. Desejo sinceramente que ele se recupere rapidamente", escreveu o jovem novato.

