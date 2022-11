Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP abriu nesta sexta-feira os trabalhos da grande final da temporada 2022, o GP de Valência. E enquanto Luca Marini foi o mais rápido da sexta-feira, em um top 3 100% Ducati, as atenções estão voltadas para os candidatos ao título, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, que terminaram em oitavo e nono no combinado do dia.

Esta é apenas a quinta vez na era moderna da MotoGP que a decisão do título ficou para a última etapa do ano. Quartararo está a 23 pontos de Bagnaia com 25 em jogo. Para o italiano, basta terminar em 14º ou acima para conquistar seu primeiro título. Já o piloto da Yamaha precisa vencer e contar que o rival fique, no máximo, em 15º.

Vale lembrar que o atual campeão chega a Valência com uma lesão, após fraturar o dedo do meio da mão esquerda em uma queda nos treinos livres da Malásia. Mesmo assim, o francês começou o TL1 marcando o melhor tempo do grid, com 01min33s439, trocando de posição com Marc Márquez por diversas vezes.

Com 14 minutos para o fim, Quartararo marcou 01min31s399, que terminaria como o melhor tempo da sessão até o fim. Márquez se manteve em segundo, a apenas 0s035, à frente de Brad Binder. Já Bagnaia foi apenas o 17º, mas a 0s6 do rival. E na despedida da Suzuki da MotoGP, Álex Rins foi o quinto.

Confira o resultado final do TL1 para o GP de Valência da MotoGP:

Já o TL2 foi mais dramático, com várias quedas nos primeiros minutos da sessão, incluindo Franco Morbidelli no primeiro setor, Fabio Di Giannantonio na curva 2, Aleix Espargaró na 5 e Marc Márquez na curva 1.

Os tempos rapidamente superaram os do TL1, com Rins subindo para a ponta com 01min31s238, 0s2 à frente de Quartararo em segundo. Já Bagnaia ocupava a 13ª posição enquanto sofria para controlar a moto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mas foi Marini quem terminou o dia com o melhor tempo, marcando 01min0s217, tendo Martín em segundo, à frente de Miller em um top 3 da Ducati e Marc Márquez e Enea Bastianini fechando o top 5.

Já os rivais ao título terminaram a sexta-feira lado a lado: Fabio Quartararo foi o oitavo e Francesco Bagnaia foi o nono, garantindo a ambos uma vaga direta no Q2 da classificação no momento.

A MotoGP volta à pista de Valência no sábado para três sessões. Primeiro, o terceiro treino livre, às 06h55, seguido do TL4 às 09h30 antes da classificação às 10h10, todos no horário de Brasília. A transmissão fica por conta da ESPN 4 e do Star+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da grande final da MotoGP 2022.

Confira o resultado final do TL2 para o GP de Valência da MotoGP:

