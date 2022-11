Carregar reprodutor de áudio

Pol Espargaró está contando os dias para colocar um ponto final em sua decepcionante jornada na HRC. O piloto de Granollers aterrissou em uma das piores épocas da Honda na MotoGP em sua história recente e não conseguiu fazer funcionar uma RC123V.

Não surpreendeu a ninguém que ele decidiu se inscrever na Tech3 e vai voltar a subir em uma KTM, deixando seu lugar na equipe oficial para Joan Mir. Desde que anunciou sua saída da estrutura japonesa, Pol não está 'segurando a língua' na hora de criticar a equipe.

"Venho sofrido desde o Catar", lamentou. "Desde então, não tenho recebido nenhuma evolução. Estou apenas trabalhando na afinação", descreveu, frustrado. "Você pode melhorar um pouco com as configurações, mas quando todo mundo é tão rápido, você precisa de novas peças para melhorar. Não consegui nada", acrescentou.

O retorno de Marc Márquez depois da sua operação fez dele o responsável que lidera o trabalho de desenvolvimento e a fábrica passou a trabalhar quase de maneira exclusiva para o piloto de Cervera. A Honda decidiu deixar Alex Márquez e Espargaró de fora do projeto - uma vez que não continuarão com a marca em 2023.

Uma temporada da MotoGP sem peças novas da Honda

Não é a primeira experiência de Pol como piloto de fábrica. Na KTM liderou o desenvolvimento de uma prematura RC16 e seguiu recebendo apoio da equipe mesmo tento assinado com a Honda. O mais jovem dos Espargarós se mostrou incapaz de compreender as razões da Honda para seguir uma política tão restritiva.

"Há dois anos a situação era muito diferente. Inclusive se você ver como Jack [Miller] termina a temporada na Ducati, você vê que deram a ele as melhores peças até o fim e segue com todo o apoio da fábrica", comparou.

"Marc usa um chassi e um pacote aerodinâmico diferente do meu", assinalou Espargaró. "Tem um estilo de condução completamente diferente. Marc é Marc. Sempre é rápido", advertiu. "Inclusive em condições normais, com o mesmo pacote, é difícil se comparar com Marc. Agora temos um panorama completamente diferente. Não quero reclamar, mas essa é a realidade."

"Está acostumado a pilotar com a traseira solta. Se adaptou muito bem. Tenho que me adaptar a estes problemas, meu estilo de condução é muito diferente do estilo Honda", refletiu.

Honda confia exclusivamente em Márquez para MotoGP

"É muito difícil verificar os dados e comparar o que está acontecendo. É impossível. Não posso verificar nada", se queixou.

É por isso que Espargaró questiona o foco da Honda: "Creio que você precisa tentar algo com os dois pilotos. Assim, terá diferentes pontos de vista. Se o novo piloto tem os mesmos problemas que eu, então saberá como melhorar."

"Mas, com esse plano só Márquez será rápido e o resto dos pilotos não", disse convencido. Os recém-chegados Mir e Alex Rins só terão seis dias de testes para se familiarizarem.

"Estou desejando que a temporada acabe. Tento fazer o melhor que posso para ser o mais profissional possível, afinal, esse é o meu trabalho. É triste, mas é o que é."

