MotoGP: Márquez admite que não há previsão de retorno ao grid

O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, admitiu nesta segunda (22), durante o lançamento da moto da Honda para 2021, que não sabe quando poderá voltar ao grid do Mundial, já que segue em processo de reabilitação após a fratura no braço.

O espanhol sofreu uma fratura no úmero durante o GP da Espanha, que abriu a temporada 2020 da MotoGP em julho e, desde, então, está fora das pistas, tendo que suspender sua tentativa de volta na semana seguinte, no GP da Andaluzia, apenas quatro dias após sua primeira cirurgia.

Desde então, ele passou por duas cirurgias, com a última em dezembro do ano passado, onde teve que fazer um enxerto ósseo, finalmente colocando-o na direção correta.

Sua terceira operação previa um período de recuperação de seis meses, mas a Honda ainda não deu uma atualização oficial sobre isso.

Falando no lançamento da moto de 2021 da Honda, Márquez admitiu que nem ele nem seus médicos sabem quando ele poderá correr novamente.

"Claro, falando do passo a passo, eu me sinto melhor, e a recuperação está evoluindo bem. Toda vez que vou ao médico, recebo boas notícias".

"Isso é importante, porque o ano passado foi muito longo e difícil. Mas agora vou tentar seguir o que meu corpo diz, com a fisioterapia, as consultas, tentando aumentar um pouco a carga de trabalho em casa. Mas eu não sei quando estarei pronto e os médicos não sabem quando estarei pronto".

"O mais importante é que a cada semana, não a cada dia, mas a cada semana eu sinto que estou melhorando e sigo otimista de que estarei na moto de novo assim que possível. Mas não sei exatamente quando será isso".

Quando perguntado pelo Motorsport.com se ele tinha em mente uma meta de retorno, Márquez disse que não descartou ainda correr o GP do Catar, mas que abordará a situação corrida a corrida, com base em suas ambições e nos conselhos dos médicos, além da evolução de seu treinamento.

"No momento não tenho ideia. Mas sempre tento ser otimista e pensar no próximo objetivo. Meu objetivo era estar na pré-temporada. Não estarei na pré-temporada no Catar, mas naquela semana passarei por uma consulta médica e meu segundo objetivo passa a ser o GP do Catar".

"Se não for possível, tentarei a segunda prova no Catar, e depois Portimão. Mas o mais importante é que os médicos concluam que a consolidação do osso está correndo bem. Quando eles disserem que tudo está ok, reiniciarei a reabilitação".

"Claro, tudo isso leva tempo... já estou trabalhando, mas não agressivamente".

“Of course, it will take time… I’m already working, but not in an aggressive way.

"Quando a consolidação do osso estiver bem, minhas condições física e muscular estiverem corretas, não 100% porque isso levará muito tempo, voltarei a correr na moto da MotoGP".

Quando perguntado qual versão de Márquez podemos esperar em seu retorno, o espanhol respondeu: "Será a primeira vez na minha carreira que eu fico nove, dez meses sem andar de motor por conta de uma lesão grave".

"Certamente não estarei 100% quando andar pela primeira vez, porque é uma coisa estar 100% recuperado no osso, mas estar 100% reabilitado nos músculos é outra. Veremos. Claro, imagino o melhor retorno possível, voltar e ser eu mesmo, mas acho que não será fácil".

"Vamos ver se levará uma corrida, duas corridas, meia temporada para que eu volte a ser o mesmo Marc".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND prepara estreia ÉPICA para Fórmula 1 com COBERTURA que pode chegar a SEIS horas

PODCAST - Como congelamento de motores impacta mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.