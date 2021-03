Nesta segunda, a equipe oficial da Honda na MotoGP divulgou a identidade de sua moto para a temporada de 2021, em um evento que contou com a presença do hexacampeão Marc Márquez e de Pol Espargaró, que fará sua estreia pela marca neste ano.

O lançamento da Honda marcou a primeira aparição pública de Márquez com o macacão da equipe desde a sua tentativa falha de voltar ao grid da categoria no GP da Andaluzia, em julho.

Ele terá Espargaró como companheiro. O campeão de 2013 da Moto2 vem de uma passagem de quatro anos com a KTM, marcando o terceiro piloto diferente da equipe oficial da Honda em poucos anos: após a aposentadoria de Dani Pedrosa em 2018, o hexacampeão teve como companheiros Jorge Lorenzo em 2019, seu irmão Álex em 2020 e agora Espargaró.

Há duas semanas a Honda informou que o braço de Márquez finalmente começa a exibir sinais de recuperação, após uma terceira cirurgia em dezembro. A lenta recuperação do espanhol após a segunda operação, em agosto, causada por uma infecção no braço, o tirou da temporada 2020.

Apesar da recuperação estar se movimentando na direção certa, é improvável que Márquez esteja na pré-temporada e nas corridas no Catar. Em sua ausência, a Honda registrou a primeira temporada sem vitórias na MotoGP desde o seu retorno à categoria-rainha em 1982.

A Honda ainda conseguiu subir ao pódio duas vezes, graças aos segundos lugares de Álex Márquez na França e na primeira prova de Aragón. O piloto de testes da marca, Stefan Bradl, assumiu o lugar de Marc a partir do GP da República Tcheca, tendo como melhor resultado um sétimo lugar em Portugal.

Apesar de especulações que colocavam o ex-piloto da Ducati Andrea Dovizioso como um possível substituto para Marc Márquez no início da temporada, Bradl deve ser o favorito a ocupar o posto.

Já Álex Márquez foi transferido para a LCR após fechar um acordo de dois anos com a Honda, com a equipe revelando as motos dele e de Takaaki Nakagami na semana passada.

Na lista de lançamentos da MotoGP, a Pramac é a próxima, na quinta, enquanto Valentino Rossi fará sua primeira aparição como piloto da Petronas em primeiro de março. Já a campeã de 2020 Suzuki lançará sua moto no dia 06 de março, primeiro dia da pré-temporada, enquanto a Aprilia ainda precisa confirmar seus planos.

Confira as imagens da RC213V de 2021 da Honda:

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 22 Foto de: Repsol Media Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 22 Foto de: Repsol Media Bike of Pol Espargaro, Repsol Honda Team 3 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 4 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 5 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 6 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 7 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 8 / 22 Foto de: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 9 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 12 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 22 Foto de: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 15 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 18 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 19 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 20 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 21 / 22 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 22 / 22 Foto de: Repsol Media

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND prepara estreia ÉPICA para Fórmula 1 com COBERTURA que pode chegar a SEIS horas

PODCAST - Como congelamento de motores impacta mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.