MotoGP: Márquez anuncia documentário na Amazon Prime

Um novo documentário mostrando a recuperação de Marc Márquez, após a sua última cirurgia - e ainda sofrendo os efeitos do terrível acidente em 2020 com a MotoGP, em Jerez - será lançado no Amazon Prime em fevereiro do ano que vem.

O trailer de "Marc Márquez All In", divulgado nesta quinta-feira, mostra o piloto da Honda se recuperando de sua última cirurgia no início deste ano, enquanto continuava sofrendo os efeitos da terrível queda de 2020 em Jerez. O filme documenta seu retorno triunfante, marcando seu 100º pódio no GP da Austrália. Ele estará disponível em mais de 200 territórios a partir de fevereiro.

Ao anunciar o filme, Márquez escreveu: "Tem sido uma jornada difícil com apenas um objetivo, voltar ao mais alto nível. Vale a pena trabalhar duro? É para mim. ALL IN." A série de cinco episódios é produzida pela Fast Brothers em colaboração com a Red Bull Media House, TBS e Dorna.

Em um comunicado de imprensa disse: "A série ilustra de forma frontal, e com acesso único até agora, o lado mais pessoal de Marc: os riscos de se submeter a uma cirurgia e que o braço não se recupere, o sofrimento de não poder ser quem foi de moto, o apoio da família e amigos... mas acima de tudo a capacidade de superar as adversidades e a emoção de voltar a sentir-se piloto e subir ao pódio.

"Ele também analisa alguns dos momentos-chave de sua carreira, aqueles que fizeram de Marc Márquez um dos melhores pilotos da história."

O espanhol quebrou gravemente o braço direito no GP da Espanha em 2020, o que o excluiu de toda a temporada, já que foi submetido a três operações devido à lesão. A primeira não teve sucesso, pois danificou a placa no braço ao tentar voltar às corridas em Jerez poucos dias após a operação, enquanto a cirurgia número dois levou a uma infecção que impediu a cicatrização do braço.

Ele passou por uma terceira operação no inverno de 2020, o que o impediu de participar das duas primeiras corridas de 2021 - embora ele acabasse voltando à ação, vencendo três corridas naquele ano.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uma quarta cirurgia ocorreu no início deste ano nos EUA, com Márquez retornando a Aragón, apesar de admitir que não esperava correr novamente em 2022. Não é o primeiro projeto da Amazon a apresentar o MotoGP, com o MotoGP Unlimited a estrear em março.

A série, que cobriu a temporada de 2021, foi a tentativa do campeonato de duas rodas em ter uma série documental de bastidores no estilo Drive To Survive feita pela empresa espanhola Mediapro.

Mas seu lançamento foi repleto de problemas, com um aparente problema técnico que fez com que os episódios estivessem disponíveis apenas em dublagem em inglês, em vez de legendas em inglês, como originalmente pretendido.

Isso levou a uma reação nas redes sociais, com muitas pessoas chamando a série de impossível de assistir inicialmente, antes que a Amazon corrigisse o problema para restaurar a faixa de áudio original. Apesar de uma segunda série ter sido encomendada, as filmagens foram interrompidas em abril, enquanto a Dorna Sports - detentora dos direitos comerciais da MotoGP - procurou fazer um balanço com o objetivo de trazê-la de volta em 2023.

