Carregar reprodutor de áudio

O campeão do mundo de MotoGP em 2021, Fabio Quartararo, sofreu uma queda no treino livre 3 do GP da Malásia, no último dia 22 de outubro, recebendo um forte golpe não mão esquerda após se arrastar pelo chão, o que provocou uma pequena fratura no dedo médio, além de uma laceração na pele.

No momento, Quartararo foi imediatamente atendido pelos paramédicos, podendo participar do na classificação - no qual acabou em último (12º), e no domingo, disputar a corrida na qual voltou a figurar no pódio depois de uma grande atuação, atrasando a decisão do campeonato para Valência.

De volta à França, o piloto passou por uma avaliação, na terça-feira seguinte do GP, com seu fisioterapeuta de confiança em Nice, onde se confirmou o prognóstico da lesão e onde ele passou por uma pequena intervenção para corrigir o osso do dedo fraturado.

Pelo lado da Yamaha, foi informado que após os exames médicos "a revisão realizada por Fabio foi satisfatória, mas ele deverá enfrentar uma pequena intervenção cirúrgica no dedo, que não é urgente e que será efetuada depois da conclusão da temporada".

Uma intervenção que o próprio piloto, durante o fim de semana de Valência, confirmou que estava pendente de acontecer no período do inverno, mas que finalmente foi descartada.

"Quartararo não passará por cirurgia, ele se recuperou satisfatoriamente da lesão e a intervenção era mais por motivos estéticos que terapêuticos, que por fim, não será realizada", informou a Yamaha para o Motorsport.com.

Sem sequelas físicas, como o próprio piloto pode corroborar no GP e no teste em Valência, o dedo médio da mão esquerda de Fabio apresenta uma pequena inclinação em sua primeira falange, que o francês guardará como uma boa lembrança do duríssimo final de temporada que teve que viver pilotando a Yamaha.

Desde o fim do teste pós-temporada, os pilotos estão em férias de inverno e não voltarão a atividade oficial pela MotoGP até o próximo teste oficial da pré-temporada, que acontece em Sepang de 10 a 12 de fevereiro, momento em que Quartararo poderá comprovar se a Yamaha conseguiu corrigir a falta de evolução que a M1 2023 apresentou nas provas de Cheste.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing con el dedo roto 1 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída Quartararo 3 / 28 Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, dedo roto 7 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, dedo roto 10 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, dedo roto 11 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing y el ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team 18 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing 22 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing 23 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing 24 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 25 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 26 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 27 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la mano de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: