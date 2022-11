Carregar reprodutor de áudio

A saída da Suzuki da MotoGP no fim de 2022 levou a uma mudança grande no line up da Honda para 2023, com Joan Mir indo para a equipe oficial ao lado de Marc Márquez e Álex Rins indo para a satélite LCR. E o hexacampeão, maior especialista da moto japonesa, mandou um recado para os 'novatos', alertando que eles precisam se acostumar com as quedas em 2023.

A temporada 2022 foi particularmente complicada para a Honda, que terminou em último no Mundial de Construtores, fazendo seu segundo ano sem vitórias nos últimos três.

Falando com a edição espanhola do Motorsport.com, Márquez diz esperar Rins e Mir fortes na RC213V, mas alerta que ambos precisam chegar com "muita confiança" e "sorte".

"Não dá para esperar que eles não sejam fortes, porque assim você não é pego de surpresa", disse Márquez durante os testes de pós-temporada em Valência. "São dois grandes pilotos: um está vencendo corridas e o outro é um campeão mundial".

"Não será por causa dos pilotos. Mas a Honda é uma moto diferente. No momento, todos que andaram com ela sofreram. A Honda é uma moto em que, se você quer buscar o limite, você tem que cair, e é aí que a confiança e a sorte vão te ajudar".

Marc Marquez, Repsol Honda Team after crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Você precisa de confiança para que as quedas não te atrapalhem, e sorte para que você não se lesione. É uma mensagem realista. Não estou inventando. Olhem as estatísticas".

Ao longo dos 12 GPs que disputou em 2022, Márquez caiu 18 vezes, enquanto seu companheiro de equipe, Pol Espargaró, e seu irmão, Álex Márquez, da LCR, caíram 21 vezes cada.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo