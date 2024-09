Pecco Bagnaia? Jorge Martín? Nada! Marc Márquez! O piloto da Gresini foi o vencedor do GP de San Marino de MotoGP deste fim de semana. Em uma prova marcada por condições de pista mista, o espanhol aproveitou o erro de estratégia do líder do campeonato, permaneceu na pista, ultrapassou Bagnaia e levou o triunfo para casa.

Enea Bastianini foi o terceiro colocado. Martín, líder da tabela, acabou 'acreditando' na intensificação da chuva, trocou de moto, mas acabou se dando mal, tendo que trocar novamente de moto, indo para o fundo do grid jogando a corrida fora.

A corrida

Diferente da largada da sprint, Bagnaia foi mais esperto e conseguiu dar o pulo bem, assegurando a liderança. Martín foi superado por Morbidelli, mas antes mesmo da primeira volta acabar, ele recuperou a segunda posição.

Uma chuva fina entrou no cenário, deixando a corrida ainda mais emocionante. Atrás de Pecco, uma briga entre Morbidelli e Acosta 'cercava' o espanhol líder do campeonato. Na quarta volta, Pedro Acosta foi para o chão - o piloto, na hora de fazer a curva, acabou saindo da pista, voltou, mas com o pneu molhado, acabou sofrendo a queda.

Três voltas depois, Morbidelli, que estava na terceira colocação, também foi para o chão. Com o traçado molhado, as condições foram ficando cada vez mais traiçoeiras. Por conta disso, Martín não esperou e foi o primeiro a trocar de moto escolhendo a outra - acertada para condições úmidas.

Logo na sequência, grande parte do grid foi para o box. Por conta disso, Márquez subiu para segundo, com Binder atrás. Pouco depois, Marc colocou de lado com Pecco e assumiu a liderança. Duas voltas depois, virando tempos extremamente altos, Martín pegou os engenheiros de surpresa e voltou para os boxes para trocar novamente a moto - praticamente jogando a corrida fora.

Restando dez voltas para o fim, Márquez se mantinha na frente, segurando a diferença para Bagnaia - com Bastianini chegando cada vez mais perto. Mais ao fundo do grid, Martín precisou segurar a investida de Viñales para conseguir manter, pelo menos, um ponto.

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!