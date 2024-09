Nada de dono da casa, na sprint da MotoGP em San Marino deu o líder do campeonato, Jorge Martín! Ultrapassando o rival direto na briga pelo título, o espanhol não deixou Francesco Bagnaia se recuperar e venceu sem dificuldades.

O pódio ainda foi completado por Franco Morbidelli, que conseguiu segurar a investida de Enea Bastianini na última volta. Marc Márquez, que largou da nona colocação, fez uma prova de recuperação e terminou em quinto lugar.

A corrida

A largada contou com a primeira briga entre Martín e Bagnaia, com o líder do campeonato superando o rival e assumindo a ponta. Na segunda volta, Giannantonio caiu, causando uma rápida badeira amarela no setor 4 da pista.

Três voltas depois, o mesmo aconteceu com Bezzecchi que foi para o chão, assim como seu companheiro de equipe. Lá na frente, Acosta não deixou Binder tomar conhecimento e ultrapassou o sul-africano com uma bela manobra.

Em uma corrida de recuperação, M. Márquez aproveitou a 'bobeada' de Miller para assumir a sétima colocação. Na briga pela liderança, Martín se afastou cada vez mais de Bagnaia, deixando o dono da casa com grandes dificuldades para alcançá-lo.

Na última volta, Morbidelli precisou se defender que Bastianini, que chegou a ficar com o terceiro lugar de forma momentânea, mas o ítalo-brasileiro devolveu a ultrapassagem e segurou o P3 até o fim. Na reta final, antes da bandeirada quadriculada, Márquez ainda superou o Acosta para fechar em quinto lugar.

