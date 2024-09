O GP de San Marino já esquentou as pistas da MotoGP neste sábado, porém, quem não teve uma boa notícia foi Joan Mir. O piloto já estava debilitado desde quinta-feira, pois está se recuperando de uma gastroenterite, mas decidiu que não irá participar das atividades em Misano.

A Honda estava confiante de que o piloto conseguiria voltar ao posto neste sábado, porém a situação de Mir não se mostrou melhor e foi recomendado que ele siga em repouso.

"O estado de Joan Mir mostrou sinais de melhoria durante a noite, mas piorou novamente esta manhã", começou o comunicado publicado pela Honda nesta manhã.

"A conselho da equipe médica, liderada pelo Dr. Charte [médico do MotoGP], Mir vai desistir do GP de San Marino. O seu objetivo será regressar à pista para o teste de segunda-feira".

Ao site oficial da MotoGP, Alberto Puig deu a notícia e explicou as questões de Mir. O chefe da equipe disse que o piloto começou a se sentir melhor durante a sexta-feira e conseguiu se alimentar, mas, ao acordar para suas tarefas deste sábado, a situação voltou a ficar ruim.

"Ele foi para a cama, estava tudo bem durante a noite, mas quando ele acordou hoje de manhã, tomou café da manhã e vomitou de novo. Foi fortemente recomendado não entrar na pista. Ele não participará do GP e não correrá".

Mesmo com a desistência de Mir, a Honda terá quatro pilotos defendendo a equipe ao longo do fim de semana. Stefan Bradl está inscrito como o 'wildcard', enquanto Luca Marini defende a fábrica oficial e Johann Zarco e Takaaki Nakagami estão na LCR.

