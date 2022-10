Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez diz que “não pode esquecer de onde veio” - se referindo à lesão e sua recuperação - ao alcançar o 100º pódio de MotoGP na carreira no GP da Austrália.

O piloto da Honda conquistou seu primeiro pódio da temporada no domingo em Phillip Island, quando perdeu por pouco a vitória para Alex Rins, da Suzuki. Ele conquistou o 100º de sua carreira na MotoGP quatro corridas depois do seu retorno após a quarta grande operação no braço direito que ele quebrou em 2020.

Márquez admitiu, na época da sua quarta operação, que não sentia que sua carreira fosse durar muito mais devido às dificuldades que estava enfrentando na moto devido fato do osso do úmero direito ter girado 30º após suas três primeiras cirurgias.

Refletindo sobre seu pódio na Austrália, Márquez disse: “Na última volta eu tentei, tentei com Rins. Mas [ele] defendeu bem. Então, quando eu vi que ele estava defendendo bem… quer dizer, às vezes você não consegue esquecer de onde você veio.

“Mas eu tentei meu 100% e estou feliz porque é um ano sem grandes novidades dentro da nossa caixa e agora está chegando.

“Estamos entrando em um bom ambiente, as coisas estão indo bem e isso é positivo”.

Márquez diz que a corrida de Phillip Island foi a primeira que ele desfrutou desde o fatídico GP da Espanha de 2020.

No entanto, ele se moveu para reprimir as sugestões de que este pódio era seu verdadeiro retorno à frente no MotoGP, observando que ocorreu em um circuito que coloca menos estresse no lado direito do corpo e em uma corrida onde o ritmo era muito lento no primeiro semestre.

“A última corrida que gostei foi 2020 em Jerez”, acrescentou. “Aquela corrida foi uma das melhores da minha carreira e o final daquela corrida não foi o melhor. Mas foi o melhor em performance e gostei muito. Hoje eu gostei de novo, mas precisamos ser realistas.

“É um circuito à esquerda, o ritmo era super lento e também não estava forçando muito nas primeiras 10, 15 voltas com aquele pneu traseiro macio. Estava gerenciando o pneu e também a minha condição física. Na Malásia vamos lutar novamente, mas em Valência teremos outra chance de estar na frente novamente, acredito.”

Márquez apostou em rodar com o pneu traseiro macio no domingo e foi o único piloto a fazê-lo, mas sentiu que era um risco necessário, apesar das reservas da Honda, pois acredita que teria dificuldades nos compostos mais duros.

“Estamos chegando cada vez melhor”, disse. “A Honda está trabalhando duro. Não há nada para o jogo agora, mas eles estão trabalhando muito duro para 2023.

“Este pódio significa muito para manter a motivação, para mostrar a eles que o piloto que conquistou seis títulos com a Honda ainda está lá.

“Eles sempre acreditam muito em mim. Hoje escolher aquele pneu traseiro macio foi minha decisão. Eles eram contra, mas eu disse ‘gente, vou apostar, vou assumir a responsabilidade.' Se eu for o único do grid, não importa, é a única maneira de estar lá com esta Honda, porque com os outros pneus eu sei quais serão os problemas.”

