MotoGP: Márquez diz que cai se tentar pilotar Honda ao seu estilo

Marc Márquez disse que tentar correr com a moto Honda 2021 no seu estilo normal o faz cair. O seis vezes campeão da MotoGP registrou o maior número de quedas de qualquer piloto até agora em 2021, com 18. Detalhe: ele participou de duas rodadas a menos do que a maioria do atual plantel.

O espanhol conseguiu minimizar a tensão em seu braço direito em recuperação em Aragón, no sentido anti-horário, no último fim de semana para lutar até a última volta pela vitória com Francesco Bagnaia, da Ducati, depois de vencer em um layout semelhante na Alemanha no início da temporada.

Depois da corrida, Márquez admitiu que estava cauteloso ao entrar na prova depois de duas quedas nos treinos, já que não podia garantir que as oportunidades de vitória voltariam em 2021 em seu estado físico atual.

Além disso, a Honda de 2021 provou ser uma moto extremamente difícil, com todos os seus pilotos lutando por regularidade nesta temporada. O hexacampeão esperava ser capaz de rodar de uma forma mais natural e muito mais rápido após o retorno da lesão em Portugal em abril, mas também observou que mudar seu estilo não significa necessariamente que ele será lento.

"Sim, claro que há algumas dúvidas e estamos trabalhando nisso", disse Márquez. "Como disse, quando voltei a Portimão esperava voltar um pouco mais rápido. De momento não consigo rodar como quero, assim que tento caio."

"Por isso, tenho de pensar em andar de outra forma e não consigo com que seja natural, mas para mim, o objetivo é tentar encontrá-la, ser competitivo, lutar por campeonatos - talvez não com o mesmo estilo de pilotagem. Como já mostramos, rodar diferente não não significa ser lento."

"Temos que continuar a trabalhar com a moto e equipe. Estamos lá com estes rapazes", concluiu.

O chefe da Honda, Alberto Puig, disse ao Motorsport.com recentemente que a marca não mudará sua filosofia de motocicletas no futuro, apesar da lesão de Márquez.

