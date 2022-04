Carregar reprodutor de áudio

A chuva marcou presença durante toda a sexta-feira da MotoGP no Circuito Internacional do Algarve, onde a principal categoria da motovelocidade mundial realiza o GP do Portugal, quinta etapa da temporada 2022. E no combinado do dia, a Honda mostrou força, com Marc Márquez liderando o TL1 e Pol Espargaró na frente no TL2, com os dois na ponta do combinado do dia.

Com a previsão de clima adverso ao longo do fim de semana, ninguém perdeu tempo nos boxes e rapidamente a pista estava cheia para o TL1. Márquez começou na frente já de cara, com 01min57s025, com a marca caindo nos minutos seguintes.

O TL1 foi marcado por quedas, como de Nakagami e Miller, enquanto o hexacampeão quase foi ao chão.

No final, Márquez liderou com 01min50s666, mais de três décimos à frente de Mir com a Suzuki, Bezzecchi e Zarco na sequência com a Ducati e Oliveira fechando o top 5 com a KTM. Completaram os dez primeiros: Viñales, Martín, Bagnaia, Miller e Álex Márquez, enquanto o líder Bastianini foi o 14º e o vice-líder Rins foi 20º.

Confira a classificação final do TL1 da MotoGP em Portugal:

No TL2, as condições não haviam melhorado, com Bagnaia caindo logo no começo na curva 3, pouco depois de assumir a ponta da sessão. O italiano saiu sem problemas da queda, mas foi flagrado levando um punhado de brita e entregando na mão de Davide Tardozzi, chefe da Ducati, ao voltar aos boxes.

Depois, Tardozzi confirmou que Bagnaia pegou as pedras para apresentar na reunião da comissão de segurança dos pilotos, para discutir o tamanho da brita usada em Portimão, uma questão já levantada no passado.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Com 30 minutos ainda no relógio, a chuva intensificou, impedindo os demais pilotos de melhorarem seus tempos. Isso não impediu Bezzecchi de tentar com sua VR46 da Ducati, mas o italiano acabou sofrendo uma forte queda na curva 9. Outro que caiu foi Zarco, na curva 2.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Com isso, Pol Espargaró comandou o TL2 para terminar na ponta com 01min50s707, 0s611 à frente de Marc Márquez, com Dovizioso em terceiro, Bagnaia em quarto, apesar da queda, e Martín em quinto.

No combinado das sessões, Márquez é o mais rápido com o tempo do TL1, seguido de Espargaró, com Mir, Bezzecchi, Zarco, Oliveira, Viñales, Martín, Bagnaia e Miller sendo os dez pilotos classificados diretamente para o Q2 da classificação no momento.

A MotoGP volta à pista de Portimão no sábado, às 05h55 para o terceiro treino livre para o GP de Portugal, com transmissão do Star+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Portugal

