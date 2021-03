A Honda confirmou na manhã desta segunda (22) que o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, não disputará as duas primeiras etapas da temporada de 2021, os GPs do Catar e de Doha, neste final de semana e no próximo, sendo ambos no Circuito de Losail.

Márquez está afastado da categoria desde julho do ano passado, quando fraturou o braço direito após uma forte queda durante o GP da Espanha em Jerez, etapa que abriu a temporada 2020.

Desde então, o espanhol já passou por três cirurgias, com a última sendo realizada em dezembro, onde passou por um enxerto ósseo tirado de seu quadril. Na ocasião, a equipe médica também tratou uma infecção no braço surgida da segunda operação e que impedia sua recuperação.

A segunda cirurgia foi realizada após uma tentativa precoce de retorno no GP da Andaluzia, apenas quatro dias após a primeira operação.

O braço de Márquez começou a dar sinais de recuperação apenas após a última operação, com o piloto da Honda sendo liberado para retornar aos treinos com motos mais cedo neste mês.

Mesmo com o avanço, sua equipe médica o aconselhou a não correr neste final de semana, na primeira de duas corridas no Catar.

"Após a última consulta com a equipe médica, eles me recomendaram que o mais prudente seria não participar do GP do Catar, dando sequência ao plano de reabilitação que determinamos há algumas semanas", anunciou Márquez.

"Adoraria ter a chance de participar da etapa de abertura do Mundial, mas temos que seguir trabalhando para garantir a recuperação das condições ideais, necessárias para o retorno à competição".

A decisão dos médicos de Márquez pela recomendação de não correr no Catar foi motivada por um desejo de evitar que o piloto coloque muita pressão no seu osso, que segue se recuperando. Esse foi o motivo para que sua placa de titânio tenha se quebrado no ano passado, forçando a segunda operação.

Márquez passará por mais uma avaliação médica em 12 de abril segundo a Honda, e, nas redes sociais, o hexacampeão confirmou que está fora de ambas as corridas no Catar, com o GP de Doha marcado para 04 de abril.

O espanhol fez a sua primeira aparição pública com a Honda no mês passado, durante o evento de lançamento da moto de 2021, e confirmou que seu objetivo era correr no Catar, mas admitiu que a decisão seria tomada junto com os médicos.

Após receber a alta médica, Márquez voltou a treinar com motos em Barcelona e em Portimão, usando a RC213V-S, moto de rua da Honda moldada com base no projeto do modelo usado na MotoGP.

A Honda ainda não confirmou seu substituto, mas os indícios apontam que sua vaga seguirá sendo ocupada por Stefan Bradl, piloto de testes da montadora que substituiu Márquez a partir do GP da República Tcheca do ano passado.

