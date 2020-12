Marc Marquez foi submetido a uma terceira cirurgia no braço direito e provavelmente enfrentará um período de recuperação de seis meses.

O piloto da Honda quebrou o braço direito em uma forte queda durante a abertura da temporada do GP da Espanha em Jerez, no dia 19 de julho.

Márquez foi operado imediatamente a seguir para colocar uma peça de metal para consertar o osso e tentou regressar poucos dias depois em Jerez para o GP da Andaluzia.

Mas ele teve que abortar isso, com a energia exercida em seu braço levando à quebra da placa de metal e exigindo uma segunda operação.

Com a recuperação sendo mais lenta do que o esperado, Márquez nunca mais correu em 2020, com o piloto de testes da Honda Stefan Bradl como substituto em sua ausência.

Reportagens na imprensa espanhola no mês passado sugeriram que Marquez precisaria de uma terceira operação devido ao processo de cicatrização demorar mais do que o esperado, com o piloto consultando vários cirurgiões nas últimas semanas para determinar o melhor curso de ação.

Márquez foi a Madri na quinta-feira para mais consultas, com a emissora Antena 3 da Espanha relatando pela primeira vez que o espanhol foi operado por 11 horas no braço.

O Motorsport.com confirmou que a cirurgia realmente aconteceu, embora a duração exata continue sendo especulação.

Acredita-se que a cirurgia envolveu a retirada de um osso de seu quadril, que é rico em glóbulos vermelhos, e enxertado na área do úmero em seu braço direito.

A recuperação de Márquez deve levar até seis meses, o que o deixará fora do início da temporada de 2021, que deve começar em 28 de março com o GP do Catar.

A Honda ainda não fez comentários oficiais sobre a operação de Marquez.

Se Márquez não conseguir correr durante parte de 2021, isso deixa a porta aberta para Andrea Dovizioso fazer um retorno surpresa à ação de MotoGP.

Dovizioso optou por tirar uma licença sabática depois de deixar a Ducati no final da temporada de 2020, sem nenhuma função de piloto de teste oferecida a ele para 2021, o que lhe deu um caminho claro de volta à grade de MotoGP em 2022.

Livre de qualquer vínculo com as equipes no MotoGP, a Honda poderia razoavelmente pedir a Dovizioso para substituir Márquez caso o espanhol tenha de perder mais corridas.

