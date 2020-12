Em comunicado oficial, a Honda informou sobre um novo contratempo no processo de recuperação de Marc Márquez, que após ser operado pela terceira vez na última quinta-feira no Ruber International Hospital, continua internado devido a uma infecção na fratura.

"A situação clínica pós-operatória de Marc Márquez foi considerada satisfatória por sua equipe médica no Hospital Ruber International de Madrid", explicou Honda.

“No entanto, as culturas obtidas durante a cirurgia de pseudoartrose confirmaram que havia uma infecção prévia na fratura, o que obrigará Márquez a tomar um antibiótico específico nas próximas semanas.”

“Márquez ficará no Hospital Ruber International em Madrid”, concluiu a nota.

Um dos maiores perigos que o piloto enfrentou em sua terceira operação foi justamente uma infecção na área intervencionada e está sendo o primeiro obstáculo a ser superado, antes que a nova placa e o tecido transplantado começassem a regenerar o osso.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1