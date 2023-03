Carregar reprodutor de áudio

Jorge Martín teve um domingo difícil no GP de Portugal de MotoGP. O piloto da Pramac Ducati começou a temporada de 2023 com uma boa segunda posição na corrida sprint do sábado que liderou em vários momentos. No entanto, não conseguiu repetir o pódio na prova principal após se envolver no acidente com Marc Márquez nas primeiras etapas da corrida.

Após as primeiras voltas, o piloto da Honda entrou com força na curva 3 do circuito de Portimão e tocou Jorge Martín. Mais tarde, tocou e arremessou Miguel Ángel Oliveira, que teve de ser retirado numa maca.

As consequências do acidente foram múltiplas. O próprio Marc Márquez foi identificado com uma possível fratura do metacarpo na mão direita, conforme confirmado pelo médico Ángel Charte. A lesão pode mantê-lo fora do GP da Argentina na próxima semana, uma corrida pela qual ele também recebeu uma dupla penalidade por volta longa dos comissários da FIM como sanção.

Ainda sobre o toque inicial, Jorge Martín também assumiu a sua parte. O piloto de San Martín de la Vega confirmou uma fratura no dedo, além de ver sua corrida comprometida, na qual teve que abandonar a 6 voltas do fim. Assim, no final da corrida, o espanhol explodiu contra Márquez em declarações ao Motorsport.com.

"Não é a primeira vez que ele me joga fora. Pedir desculpas ao piloto e ao público não funciona mais. O único piloto que reclamou na quinta-feira foi ele. Ele precisa tomar cuidado porque ele arruinou duas corridas minhas e eu não estraguei nenhuma dele" , afirmou o piloto da Ducati sem rodeios, visivelmente chateado com o ocorrido.

"Há pilotos na frente e você tem que respeitá-lo. Nesse ponto você tem que ir para fora, mas ele não quer. Na reunião, ele foi o único que se queixou das possíveis penalidades. Isso já era uma dica de que ele ia fazer uma bagunça", disse Martín.

Ele também reconfirmou sua lesão, que pode ser de maior alcance: "Foi uma corrida difícil. Eu quebrei um dedo do pé e acho que também tenho uma entorse", disse ele no encerramento, com menos de uma semana de recuperação para o próximo GP da temporada, no próximo fim de semana em Termas de Rio Hondo.

