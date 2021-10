Marc Márquez superou Jack Miller na segunda sessão de treinos para o GP das Américas de MotoGP e se tornou o maior nome da sexta-feira em Austin. O hexacampeão cravou 2min04s164 em um cenário bem diferente do visto pela manhã norte-americana. Se no TL1 a pista estava úmida, à tarde o sol chegou ao Texas.

O piloto da Ducati fez 1min04s179, ficando apenas a 0s015 do representante da Honda.

Fabio Quartararo, líder do Mundial, foi o terceiro mais rápido, registrando marca 0s202 do líder da sessão. O top-5 foi completado por Pol Espargaró e Takaaki Nakagami.

Francesco Bagnaia, vice-líder foi ‘apenas’ o sexto colocado no TL2, a meio segundo de Márquez.

Valentino Rossi, que faz suas últimas corridas na categoria rainha, foi o 17º.

Resultado

