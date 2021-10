Jack Miller, da Ducati, dominou a terceira sessão de treinos para a etapa das Américas da MotoGP, com o atual campeão mundial Joan Mir não conseguindo a classificação direta ao Q2. Os trabalhos da categoria continuaram normalmente apesar de vários comentários dos pilotos na sexta-feira rotularem a superfície da pista do circuito de Austin como perigosa.

Takaaki Nakagami estabeleceu o ritmo no início da sessão com 2:04.918 com a sua Honda, antes do líder de sexta-feira Marc Márquez o superar. O espanhol ficou em primeiro lugar após 10 minutos de treino com 2:04.839, quatro minutos depois, o japonês recuperou a posição ao anotar 2:04.616.

Com 20 dos 45 minutos decorridos, apenas cinco pilotos melhoraram na classificação combinada. O atual campeão mundial Mir teve a evolução mais significativa desse quinteto ao subir para para o décimo lugar com 2:04.822.

O primeiro grande ataque à ordem combinada veio de Nakagami a pouco menos de 18 minutos do fim ao fazer sua volta rápida de pneus macios. O piloto japonês baixou sua marca para 2:03.739 para ser o mais rápido de todos, colocando quatro décimos de vantagem sobre o melhor tempo de Márquez na sexta-feira.

Miller foi o próximo a começar a iluminar a tela de cronometragem, o piloto da Ducati superou Nakagami para assumir o primeiro lugar com 2:03.549.

Esta permaneceu como a volta de referência até o minuto final, quando o australiano novamente bateu seu próprio tempo, com 2:02.923s para liderar confortavelmente o TL3 com uma vantagem de 0s679.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uma subida tardia de Brad Binder ao top 10 negou ao companheiro de equipe da KTM Miguel Oliveira um lugar direto no Q2, o piloto português caiu para 11º, à frente de Enea Bastianini, Mir e Franco Morbidelli.

Valentino Rossi junta-se a eles na Q1 no final da tarde pela Petronas SRT, com Iker Lecuona e Luca Marini a juntarem-se a ele após o piloto da Avintia ter caído no final da Curva 2.

Classificação final do TL3

