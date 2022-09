Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP do Japão, em Motegi, restando apenas cinco corridas para o fim da temporada de 2022. Debaixo de chuva e com pista molhada, Marc Márquez cravou a pole após três anos (sendo a última delas exatamente no Japão em 2019) e a primeira da temporada. Johann Zarco e Brad Binder fecham a primeira fila.

Vale destacar que a classificação começou bem depois do previsto, com cerca de uma hora e dez minutos de atraso, por conta da forte chuva que acometeu o Japão atrasando toda a programação, causando uma bandeira vermelha restando nove minutos no Q2 da Moto 2 e promovendo o cancelamento do TL3 da MotoGP.

Completam os doze primeiros do grid do domingo: Maverick Viñales, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Jack Miller, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Luca Marini, Pol Espargaró, Francesco Bagnaia.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 15 pilotos que buscavam uma vaga no Q2 foram à pista. Participaram dessa parte do treino: Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Alex Rins, Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Cal Crutchlow, Darryn Binder, Marco Bezzechi, Alex Marquez, Raul Fernandez, Tetsuta Nagashima, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio e Takuya Tsuda.

A chuva que foi a grande protagonista do sábado não deu trégua durante a primeira parte da classificação e colocou os pilotos à prova. Com dez minutos restantes, Nakagami acabou caindo na curva 14, foi para os boxes e retornou à pista com cinco minutos no relógio.

Darryn Binder também foi vítima das condições capciosas do asfalto molhado, caiu no setor três, mas conseguiu reerguer sua Yahama com rapidez e retornar para a sessão - que tinha os pilotos com melhor tempo virando na casa dos 1m55s.

As duas vagas no Q2 ficaram alternando entre Zarco, Martin, Morbidelli e Bezzechi. O quarto colocado no campeonato, Enea Bastianini foi ao chão com menos de um minuto para o fim da classificação e encerrou sua participação mais cedo na quinta colocação.

Com isso, o mais rápido do Q1 foi Johann Zarco, com o tempo de 1m55s300. Jorge Martin fechou a dobradinha da Pramac como o segundo piloto a se garantir no Q2 com 1m55s795.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 25º: Marco Bezzecchi, Franco Morbidello, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Alex Rins, Tetsuta Nagashima, Remy Gardner, Takuya Tsuda, Raul Fernandez, Cal Crutchlow, Darryn Binder e Takaaki Nakagami.

Q2

Diferentemente da primeira parte da sessão, a pista no Q2 já estava um pouco mais seca do que nos 15 minutos iniciais. Zarco e Martin então se juntaram a Jack Miller, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Brad Binder, Marc Márquez, Miguel Oliveira, Luca Marini e Pol Espargaró.

Na primeira rodada de tempos rápidos, a pole pulou de mão em mão entre cinco pilotos diferentes, mas a briga se instalou principalmente entre Zarco e Márquez, fechando o P1 com Zarco momentaneamente.

Miguel Oliveira que vinha em uma volta voadora, acabou caindo restando cerca de três minutos e meio na regressiva diminuindo drasticamente suas chances de largar da pole.

O cronômetro apontava menos de trinta segundos quando todos os pilotos foram para sua última volta lançada e foi aí que Marc Márquez confirmou a sua primeira pole da temporada com o tempo de 1m55s214. Johann Zarco e Brad Binder fecham a primeira fila.

Completam o top 12: Maverick Viñales, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Jack Miller, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Luca Marini, Pol Espargaró, Francesco Bagnaia.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP de Motegi, 16ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 03h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana no Japão.

VÍDEO: O rumor sobre da Matta comandar a Audi na F1

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?