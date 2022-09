A MotoGP deveria ter um treino final de 30 minutos às 14h30, hora local, mas isso foi cancelado após o que é atualmente um atraso de 40 minutos para o final da qualificação de Moto2. Como resultado, a categoria decidiu abandonar a sessão de TL3, mas planeja terminar a qualificação da Moto2 antes das sessões de Q1 e Q2 da MotoGP. O Pitlane reabriu às 3h38 (Brasília) para o final do Q2 da Moto2, com a qualificação da MotoGP programada paraa começar às 4h (Brasília). Todos os chefes de equipe foram convocados para uma reunião com a associação de equipes e a Dorna Sports sobre os procedimentos atuais durante o período de bandeira vermelha.

Os organizadores do MotoGP se reuniram com as equipes esta manhã para discutir a ideia de alterar a programação de sábado para adiantar a qualificação. Isso se deveu ao clima adverso esperado causado por um tufão que atinge a região.

A decisão foi tomada para não alterar o calendário de sábado, que estava a caminho de ser concluído antes da chuva torrencial que chegou no início do Q2 da Moto2. Se a classificação ainda for cancelada caso a chuva piore novamente, os organizadores remarcarão a sessão para o domingo de manhã ou o grid será baseado na ordem combinada da conclusão do TL2.

A última vez que uma classificação aconteceu em uma manhã de domingo foi em 2019, quando o vento forte forçou a disputa da pole position a ser adiada em Phillip Island, na Austrália. A última vez que um grid foi formado com base nos tempos de treinos foi em 2017 no Catar, quando a chuva forçou o cancelamento da qualificação.

Caso isso aconteça, significa que Jack Miller, da Ducati, largará na pole pela segunda vez em três corridas, depois de liderar a única sessão seca do fim de semana de Motegi na sexta-feira com 1m44,509s.

Os três principais candidatos ao campeonato, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró, largariam em segundo, terceiro e quarto, respectivamente. Marc Márquez, da Honda, liderou uma sessão de TL2 chuvosa esta manhã, enquanto seu companheiro de equipe Pol Espargaró causou uma breve bandeira vermelha devido a um acidente na curva 8.