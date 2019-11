MotoGP: Marc Márquez supera dupla da Suzuki em teste em Jerez

Após um atraso de 30 minutos no início do teste da MotoGP, Tito Rabat, da Avintia, saiu de sua garagem para ser o primeiro na pista, com Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas, seguindo o piloto pouco tempo depois.

Quartararo continuou sua avaliação do motor 2020 da Yamaha e foi o mais rápido dentre os poucos pilotos após a primeira hora de pista, registrando a marca de 1min39s342. O tempo foi batido quase imediatamente quando a segunda hora começou por Marc Márquez, que guiou sua Honda de 2019 ao giro de 1min37s820 para ficar com 0s017 segundos de vantagem para Álex Rins, da Suzuki. Seu companheiro Joan Mir foi o terceiro.

A pista ficou desabitada por cerca de 45 minutos depois que Márquez chegou ao topo dos tempos, quando uma chuva fina começou a cair no circuito. Isso logo se intensificou, levando a mais de uma hora sem nenhuma ação na pista, o que garantiu que o tempo de volta de Márquez ficasse no topo.

O hexacampeão machucou o ombro direito em um acidente na segunda-feira e agora passará a intertemporada se recuperando de uma operação que ocorrerá nesta quarta-feira em Barcelona. Vários pilotos, incluindo os novatos Iker Lecuona (Tech3), Brad Binder (KTM) e Álex Márquez (Honda) aproveitaram a oportunidade para ganhar alguma experiência em andar de MotoGP no molhado.

Galeria Lista Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 2 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 3 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 5 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 6 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 7 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 8 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 9 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 10 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 11 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 12 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 13 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 14 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 15 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 16 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 17 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 18 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 19 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 20 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 21 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 26 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 27 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 28 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 29 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 30 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 31 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 32 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 33 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 34 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 35 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Alex Marquez, Repsol Honda Team 36 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 46 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 47 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 48 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 49 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 50 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 51 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 52 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 53 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 54 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 55 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 56 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 57 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eric Granado, Avintia Racing 58 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eric Granado, Avintia Racing 59 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team 60 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 61 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 62 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 63 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 64 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 65 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 66 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 67 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 68 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 69 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 70 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 71 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 72 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 73 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 74 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 75 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 76 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 77 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 78 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez e Marc Marquez, Repsol Honda Team 79 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez e Marc Marquez, Repsol Honda Team 80 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 81 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alberto Puig, Repsol Honda Team 82 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 83 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 84 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 85 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 86 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 87 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 88 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 89 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, seu companheiro de equipe Franco Morbidelli e os pilotos da Yamaha Valentino Rossi e Maverick Viñales, líder desta segunda, também se aventuraram na superfície úmida para reunir alguns dados do novo motor M1 no molhado. Viñales foi o quarto mais rápido, à frente de Quartararo, enquanto Andrea Dovizioso foi o melhor da Ducati em sexto. Morbidelli, Jack Miller, Pol Espargaró e Rossi completaram o top 10.

Pelo segundo dia consecutivo, Álex Marquez terminou como o melhor estreante em 17º, batendo Lecuona no 20º lugar por seis décimos, enquanto Binder ficou em 22º à frente do piloto da Avintia Academy, o brasileiro Eric Granado.