O hexacampeão mundial de MotoGP, Marc Márquez, passará por uma cirurgia nesta quarta-feira devido a uma luxação recorrente no ombro direito, que surgiu inicialmente após uma queda na etapa da Malásia deste ano.

Márquez caiu de sua Honda na curva 2 do circuito de Sepang nos últimos minutos do treino classificatório, enquanto tentava seguir Fabio Quartararo, da Petronas SRT, mas acredita-se que na ocasião ele tenha escapado de uma lesão.

Durante os testes em Jerez desta segunda-feira, ele sofreu um acidente na curva final e sofreu uma luxação parcial do ombro direito ao cair desajeitadamente sobre a brita. Em seguida, o hexacampeão foi levado ao centro médico, onde não havia foi encontrado nenhum problema.

No entanto, mais tarde constatou-se que ele realmente deslocou o ombro em sua queda em Sepang e que agravou a lesão com a queda em Jerez.

A Honda confirmou agora que Márquez passará por uma operação no hospital Dexeus, em Barcelona.

"Neste inverno, eu gostaria de ter um bom feriado e desfrutar de um pouco tranquilidade depois de um ótimo 2019 - mas é hora de fazer uma cirurgia no ombro direito", disse Marquez.

"Como todo mundo sabe, o inverno passado foi muito difícil para mim com a operação no ombro esquerdo, que foi muito danificado. Quero evitar a situação que meu ombro direito fique na mesma condição no futuro, então conversei muito com os médicos para ver quais eram nossas opções".

"Antes de Motegi, tive alguns problemas com o ombro e depois do acidente na Malásia, tive uma subluxação [luxação parcial]. Aqui nos testes, tive outra subluxação após o acidente, então decidimos com os médicos que era melhor ter a cirurgia para evitar a situação que tivemos com o outro ombro", encerrou o piloto da Honda.

Esta é a segunda vez em que Márquez passa por uma cirurgia fora de temporada por conta de problemas no ombro. Ele deslocou muito o ombro esquerdo em um incidente de treinamento na pré-temporada de 2018 e lutou contra a as dores durante o ano todo, enquanto buscava o quinto título mundial. Depois do fim do campeonato ele fez uma cirurgia para resolver o problema.

Não está claro como essa nova cirurgia afetará seus preparativos de pré-temporada, mas a lesão não é considerada tão grave quanto a anterior. Apesar da lesão, Márquez ainda dominou a última rodada do ano em Valência e garantiu sua 12ª vitória da temporada.

Confira uma seleção de imagens de Marc Márquez ao longo da temporada 2019

Galeria Lista Podio: ganador de la carrera Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda, Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Giacomo Agostini 18 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Race winner Marc Marquez, Repsol Honda Team, Cal Crutchlow, Team LCR Honda 22 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

