MotoGP: Rossi insiste que "precisa de mais" do motor da Yamaha

Heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi insiste que a Yamaha “precisa de mais” do seu motor depois de experimentar a última versão da unidade de potência nesta semana durante os testes pós-temporada de Jerez.

O italiano e seu companheiro espanhol Maverick Viñales testaram um protótipo M1 de 2020 na Espanha, com motor e peças novos. Embora a unidade forneça mais potência do que a anterior, Viñales ainda estava 10 km/h mais lento que competidores com Ducati e Honda.

O resultado vem depois de um 2019 repleto de pedidos de mais potência por parte de Rossi e do espanhol. O chefe da equipe, Massimo Meregalli, acredita que o motor usado nos testes está "próximo" da versão final, selada antes da corrida de abertura de 2020, no Catar.

"Sim, melhoramos, mas Ducati e Honda também melhoraram", avaliou Meregalli. “E Jerez não é um circuito em que a velocidade máxima faz tanta diferença. Além disso, verificando os resultados no final, a diferença não é grande. Mas em Valência era maior”.

"Esperamos receber pequenas atualizações, mas não espero algo gigantesco, porque a dirigibilidade e a durabilidade são muito importantes. Com certeza essa não é a versão final, mas estamos próximos”, ponderou.

Questionado pelo Motorsport.com sobre se os comentários de Meregalli são uma preocupação, Rossi respondeu: "Sim. O motor está [indo] bem, mas a diferença [na velocidade máxima] ainda é grande, porque tomar 10 km/h em retas longas é um grande problema”.

“Sentimos algo [positivo], mas ainda precisamos de mais. Espero que eles possam melhorar um pouco mais para o próximo ano”, disse o ‘Doutor’, que completou 40 anos na última temporada da MotoGP. Relembre sua carreira na galeria abaixo:

Em Jerez, a Yamaha deu a Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas, o protótipo do novo motor. Morbidelli crê que a nova unidade está "mais nervosa" em marchas mais altas e ficou feliz porque a máquina "mantém a alma da Yamaha".

"Tentei as novas especificações e tive uma boa impressão", disse o ítalo-brasileiro ao Motorsport.com. “Parece um pouco mais rápido, um pouco mais nervoso na quinta e na sexta marcha, e é isso que queríamos, o que é positivo”.

"Ele mantém a alma da Yamaha. É realmente suave. Estou feliz com o trabalho que eles fizeram. O que eu gostaria é de ter mais potência. Não sei se eles conseguirão fazer isso, mas parece que esse mecanismo já é um passo adiante", completou.

