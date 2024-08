Jorge Martin, da Prima, consegue superar o tempo de 1:57.911 e chega na primeira colocação do segundo treino livre do GP da Grã-Bretanha da MotoGP. O espanhol é seguido pelo compatriota Aleix Espargaró, com a diferença de apenas 4 centésimos, e seguido por Francesco Bagnaia, em terceiro.

Fechando o Top 10, Marc Marquez conseguiu escapar no final e fechou os classificados diretamente para o Q2 do treino classificatório, que acontece às 6h50 da manhã de sábado (3).

Como foi o TL2?

Enea Bastianini, da equipe Ducati Lenovo, teve problemas em sua moto, que saiu fumegando e teve que gastar o quarto motor, causando bandeira amarela no setor 3 logo no início do TL2, mas liberado rapidamente. Momentos depois, o Setor 3 causa mais uma volta aos boxes por outro motor com problemas, e mais uma bandeira amarela no setor.

Jorge Martin conseguiu melhor tempo nos primeiros 5 minutos da corrida, e consegue melhorar o seu tempo aos poucos, mas foi superado em seguida pelo Aleix Espargaró, que abaixou o tempo para menos de dois minutos.

Martin segue e recupera a liderança do TL2, com 1:59.583, mas o Francesco Bagnaia consegue superar todos e consegue 1:59.487, gerando a dominância no top cinco nos primeiros 15 minutos de duas Ducati e três Appia.

Minutos depois, o bicampeão consegue superar ainda mais próprio o tempo e diminui para 1:59.142, mesmo com problemas no zipper do macacão. Faltando 43 minutos, Bastianini consegue diminuir o tempo para 1:59.026.

Na metade do tempo do TL2, Jack Miller consegue bom tempo e coloca a sua moto KTM na terceira colocação. Pedro Acosta sobe o elevador da 14ª colocação até a quinta após bom tempo. A corrida segue, mas o tempo de Bastianini não consegue ser superado.

Faltando 25 minutos, Jorge Martin volta a melhorar o tempo e sobe para a segunda posição. Mas Maverick Viñales consegue superar o tempo de 1:59 e conquista a primeira colocação, com tempo de 1:58.563, após colocar pneus macios. Com isso, a tendência dos macios seguiu para as equipes, com os pilotos na repescagem indo para os boxes para trocas, ficando alguns minutos para ajustes.

Faltando 15 minutos, todos voltaram para pista para tentar chegar nas dez primeiras motos, que passam direto para o Q2 do classificatório de sábado.

Na batalha dos 12 minutos restantes, Bagnaia sobe para a primeira colocação, com .447, mas Martin sobe o elevador e consegue chegar na primeira colocação, com 1:58.262. A tensão do décimo colocado, com Acosta superando Franco Morbidelli por apenas dez centésimos.

Faltando cinco minutos, os pilotos partiram para o tudo ou nada, após uma breve ida aos boxes para uma última troca. Martin conseguiu superar Espargaró por apenas 45 centésimos, ambos abaixo de 1:57. No final do TL2, Alex Rins teve um acidente e saiu do tombo mancando, mas sem problemas aparentes.

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!