Esta sexta-feira começou agitada para a MotoGP após a Ducati noticiar que vai fornecer uma moto de fábrica para a VR46 a partir de 2025. Um pouco mais tarde, veio a bomba quando Davide Tardozzi indicou os nomes escolhidos para a posição.

Em entrevista ao Canal+, o chefe da Ducati acabou falando demais e entregou o jogo. Tardozzi revelou que Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli serão a próxima dupla de pilotos no time satélite para 2025.

Na conversa, foi revelado que a VR46 terá uma moto de fábrica para o italiano e uma GP24, ou seja, uma defasada para o ítalo-brasileiro. No entanto, a equipe ainda não confirmou oficialmente a informação ou fez alguma declaração.

Di Ginnantonio chegou ao time da Ducati no início de 2024 pela Gresini e tem conquistado resultados positivos desde então, apesar de não subir ao pódio nas primeiras nove etapas. No momento, o italiano é o oitavo colocado com 92 pontos.

Já Morbidelli ocupará o assento deixado por Marco Bezzecchi, que será transferido para a Aprilia em 2025. O ítalo-brasileiro está na Pramac, atualmente, mas decidiu não renovar com a equipe que irá correr com motos Yamaha a partir do próximo ano.

