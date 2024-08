Parecia que ele sabia o que viria pela frente. Fabio Quartararo não quis ser excessivamente otimista na quinta-feira, quando foi perguntado sobre a meta que havia estabelecido para os treinos livres em Silverstone, primeiro GP da MotoGP após as férias. Fabio Quartararo, que terá de passar pelo Q1 antes de pensar em disputar a pole neste sábado.

O pacote de peças introduzido pela Yamaha na M1 não parece ter o efeito desejado na moto e isso, já na metade do Campeonato Mundial, está começando a acabar com a paciência do piloto de Nice, que parece um disco arranhado.

"Estamos longe do Q2. Não tenho explicação para o que está acontecendo, simplesmente temos que analisar por que estamos tão lentos e tentar dar um passo à frente", disse o #20, que na moto tem a sensação de estar a todo vapor, embora isso não se reflita mais tarde no cronômetro.

"Sinto que estou no limite em todas as curvas, mas o tempo está lento. Eu estava atrás de Jorge Martin quando ele fez o tempo, mas ele está um segundo atrás. Sabemos onde está o limite da moto, e a sensação não é muito boa", acrescentou o Campeão do Mundo de 2021, que ainda está esperando o novo motor no qual a Yamaha está trabalhando.

No momento, a nova configuração de sua M1 não só não traz nada de positivo, como também pode ser um passo para trás em comparação com a que ele tem pilotado até agora: "Eu esperava muito mais das novas peças. É um pouco decepcionante. Estamos iguais ou piores do que estávamos antes".

Apesar do revés que os eventos de sexta-feira na Grã-Bretanha significaram para ele, Quartararo defende a manutenção da versão da moto que ele pilotou na pista, sem que o mau pressentimento leve a marca a dar um passo cego para trás.

"Ainda não sei se voltaremos à configuração anterior. Mesmo sem ver as melhorias, acho que é melhor manter uma linha do que ficar mudando de uma moto para outra", acrescentou Quartararo.

