Neste sábado, a MotoGP realizou a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Estíria. E na primeira prova após a pausa de verão, que promete ser realizada debaixo de chuva, Jorge Martín se beneficiou de voltas canceladas por exceder limite de pista nos segundos finais para conquistar sua segunda pole na categoria.

O primeiro final de semana da MotoGP na Estíria vem sendo marcado por retornos e anúncios, a começar pela confirmação da aposentadoria de Valentino Rossi ao final do ano, além das voltas de Dani Pedrosa, como wild card da KTM e Cal Crutchlow, substituindo Franco Morbidelli na Petronas Yamaha SRT.

Na sexta, o TL2 foi atrapalhado pela chuva, e deixou tudo aberto para o terceiro treino livre, realizado mais cedo neste sábado. Francesco Bagnaia superou a marca de Takaaki Nakagami da sexra e foi o mais rápido na somatória dos treinos, com 01min23s114, superando a dupla da Yamaha com Fabio Quartararo e Maverick Viñales.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Pol Espargaró, Dani Pedrosa, Álex Rins, Álex Márquez, Brad Binder, Miguel Oliveira, Iker Lecuona, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Enea Bastianini, Luca Marini, Lorenzo Savadori e Cal Crutchlow.

Em um final muito movimentado da primeira parte do treino, Álex Márquez ficou com a ponta ao marcar 01min23s547. Em segundo, ficou Miguel Oliveira, com 01min23s552.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 23º: Álex Rins, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Brad Binder, Valentino Rossi, Luca Marini, Iker Lecuona, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, Danilo Petrucci e Cal Crutchlow.

Q2

Álex Márquez e Miguel Oliveira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Jorge Martín, Joan Mir, Johann Zarco, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller e Takaaki Nakagami.

Em um final movimentado, Jorge Martín surpreendeu ao marcar sua segunda pole position no ano de estreia, marcando 01min22s994. O piloto da Pramac Ducati foi beneficiado ainda de uma série de voltas melhores que foram canceladas por exceder limites de pista. Completam a primeira fila Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Fecham o top 12: Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami, Álex Márquez e Miguel Oliveira.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Estíria, 10ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana no Red Bull Ring.

