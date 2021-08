A ginasta americana Simone Biles desistiu da maior parte das suas competições olímpicas para priorizar a sua saúde mental. Ela competiu na trave, onde conquistou o bronze. A sua decisão de priorizar a saúde mental foi recebida com muito apoio. Inclusive na MotoGP.

Marc Marquez, hexacampeão da categoria rainha, disse que ele entende um pouco a situação de Biles, comparando com as expectativas e críticas que ele recebeu após retornar à MotoGP depois da fratura no braço, que lhe tirou do campeonato de 2020.

"Claro que a Simone é uma grande atleta, mas também uma pessoa forte em tomar essa decisão", disse Márquez. "Alguns atletas apenas aceitam a pressão e tentam gerenciar. Mas ela mostrou como nos sentimos de verdade as vezes".

"Eu consigo entender o sentimento dela, foi como quando eu voltei da minha lesão, é diferente, mas algumas pessoas esperavam que eu chegaria já vencendo. Ou quando eu sofri em Jerez, Le Mans e Mugello e tive que ouvir diversos comentários."

"Mas você precisa se mantar focado, seguir em frente. Mas nesse caso, você precisa confiar nas pessoas ao seu redor. Se você tem sorte e as pessoas ao seu redor lhe ajudam, é mais fácil."

"Talvez você esteja se preparando quatro anos para as Olimpíadas e você só tem um dia, em um minuto será decidido se o seu trabalho é o bastante ou não e a pressão é maior. É outra parte do nosso trabaho. Muitas pessoas vão muito bem nos treinos, mas na hora de competir elas sofrem problemas. Por que você sofre nesse momento? Por que você precisa entender como lidar com a pressão e todas as outras coisas"

Para o GP da Áustria, Marc Márquez se classificou em oitavo lugar. Recentemente, o espanhol declarou que aproveitou as férias da MotoGP para recarregar as baterias e melhorar a forma física. Ele confia que terá uma segunda metade do campeonato melhor do que a primeira.