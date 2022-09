Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada 2022. E na sessão de classificação que definiu o grid de largada para a prova em Misano, nem a chuva impediu a ação. No final, deu Ducati. A pole ficou com Jack Miller, sua primeira desde o GP da Argentina de 2018, tendo Enea Bastianini e Marco Bezzecchi ao seu lado na primeira fila.

Completam os doze primeiros do grid do domingo: Maverick Viñales, Francesco Bagnaia (após a punição de 3 posições sofrida na sexta-feira), Johann Zarco, Luca Marini, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e Álex Rins. E em seu fim de semana de despedida da categoria, Andrea Dovizioso não teve uma boa classificação com a Yamaha da equipe RNF, garantindo apenas a 18ª posição no grid de largada.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 15 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Fabio DiGiannantonio, Brad Binder, Luca Marini, Álex Márquez, Michele Pirro, Andrea Dovizioso, Pol Espargaró, Stefan Bradl, Darryn Binder, Takaaki Nakagami, Remy Gardner, Raúl Fernández e Kazuki Watanabe.

Enquanto Pirro participa na condição de wildcard, representando a Ducati, Watanabe faz sua estreia na MotoGP, substituindo Joan Mir, que está afastado desta etapa devido a uma fratura sofrida na etapa anterior, no Red Bull Ring.

A primeira parte da classificação ainda foi marcada por uma queda de Márquez, que causou uma rápida bandeira amarela.

A chuva, que já havia dado as caras durante o TL4, voltou a impactar a categoria-rainha nos minutos finais do Q1, encerrando efetivamente as tentativas de voltas rápidas a menos de 02min do fim.

Com isso, Marco Bezzecchi foi o mais rápido, marcando 01min31s961, conquistando a vaga para o Q2. Ao seu lado, e também avançando na disputa pela pole position, seu companheiro de VR46 Luca Marini, que ficou a apenas 0s043 do melhor tempo.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 25º: Jorge Martín, Fabio DiGiannantonio, Brad Binder, Álex Márquez, Michele Pirro, Andrea Dovizioso, Pol Espargaró, Stefan Bradl, Darryn Binder, Takaaki Nakagami, Kazuki Watanabe, Remy Gardner e Raúl Fernández.

Q2

Marco Bezzecchi e Luca Marini garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Álex Rins, Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli e Miguel Oliveira.

Com a chuva em um cai não cai, a MotoGP atrasou em uns minutos o início do Q2, e as imagens mostravam os pilotos a todo o tempo fora dos boxes buscando analisar as condições da pista. Houve até uma confusão com a direção de prova sobre um suposto acionamento da bandeira vermelha, que foi revertida segundos depois, dando início à sessão.

Mesmo com a chuva presente desde o TL4, alguns pilotos ainda apostaram em sair de slicks. E a aposta rendeu dividendos para estes nos minutos iniciais, com tempos bem mais baixos que os que saíram de pneus de chuva, chegando a mais de 2s.

A sete minutos do fim, a bandeira de chuva foi acionada novamente, mas com ela caindo fraco, não afetou as condições de pista, e os tempos de volta foram caindo drasticamente.

Em um final movimentado, Jack Miller garantiu a pole position após uma sessão doida, com inúmeras trocas de liderança ao marcar 01min31s899. Ele ficou apenas 0s015 à frente de Francesco Bagnaia, que cai para a quinta colocação devido à punição sofrida ontem. Com isso, a primeira fila será formada por Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.

Fecham o top 12: Maverick Viñales, Francesco Bagnaia (após a punição), Johann Zarco, Luca Marini, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e Álex Rins.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP de San Marino, 14ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Misano.

ONBOARD: Veja como é uma volta pelo Circuito de Zandvoort

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: