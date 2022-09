MotoGP: Bagnaia sofre punição de grid para GP em Misano

Carregar reprodutor de áudio

Francesco Bagnaia, da equipe oficial da Ducati, terá um desafio a superar no GP de San Marino da MotoGP neste domingo em Misano. Na primeira sessão de treinos livres, ele acabou punido com três posições no grid por guiar lentamente na trajetória ideal, atrapalhando Enea Bastianini e Álex Márquez.

O italiano foi o sexto no TL1 e segundo no TL2, mesmo com uma queda no começo da sessão. No incidente, ele vinha na primeira sequência de curvas lento quando Márquez se aproximou, sendo forçado a abandonar a volta enquanto Bastianini, que vinha atrás, também teve que abortar.

O piloto da Ducati foi convocado pela direção de prova, sendo posteriormente punido com três posições.

"Em 02 de setembro de 2022 durante a última saída no TL1 para o GP de San Marino, Bagnaia foi notado guiando lentamente na linha ideal, causando uma situação perigosa para outros pilotos. Isso vai contra a instrução específica dada a pilotos e equipes da MotoGP, atrapalhando a sessão, sendo considerada pilotagem irresponsável ao trazer perigo a outros competidores".

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia chega a Misando a 44 pontos de Fabio Quartararo após três vitórias consecutivas. Em comparação, no GP da Alemanha, em junho, ele estava a 91 do francês da Yamaha, mas seu rendimento recente reacendeu suas chances pelo título.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: