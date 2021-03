MotoGP: Rossi diz que se sente como um "verdadeiro piloto"

Depois de criticar a moto da Yamaha na primeira parte dos testes de pré-temporada da MotoGP que aconteceu no último final de semana no circuito de Losail, Valentino Rossi diz que se sente como “um verdadeiro piloto".

No fim de semana no Catar, Rossi saiu descontente com a atuação da sua M1.

“Sofremos principalmente na aceleração devido à falta de aderência na traseira. Tentamos várias afinações diferentes e agora temos dois dias para analisar os dados”, disse o italiano.

"No final tive um problema com a moto e não consegui fazer uma volta rápida.”

“Trabalhamos com os dois chassis, o de 2021 e o do ano passado. Minha ideia é que a moto deste ano seja muito parecida com a da temporada passada, não seja parecida com a de 2019.”

“Temos outras coisas a provar. É como se tivéssemos que encontrar um equilíbrio diferente para a moto sair mais rápido das curvas”, especificou.

Nesta quarta-feira (10), no primeiro dia do segundo teste no Catar, Rossi elogiou o potencial do novo chassi mesmo terminando em 13º lugar.

O que o levou a dizer que se sentia um "verdadeiro piloto" de novo, em comparação com as grandes dificuldades que teve na semana passada.

“Hoje foi um dia muito melhor. No final estou em 13º, nada muito bom, mas melhorei o meu tempo em mais de um segundo. Mas acima de tudo melhorei o meu ritmo e as sensações com a moto", disse Rossi no final do dia.

“Os dois primeiros, mas também Viñales, fizeram um contra-relógio impressionante, estabelecendo o recorde da pista. Hoje, no entanto, me senti como um verdadeiro piloto: rodei bem, melhoramos muito, tentamos coisas novas", concluiu.

