Franco Morbidelli admitiu que a atualização que a Yamaha fez em sua moto para o teste da MotoGP no Catar foi “uma grande surpresa” para ele.

Morbidelli foi o melhor piloto da Yamaha em 2020, vencendo três corridas e terminando como vice-campeão no campeonato mundial.

Apesar dos seus esforços, o italiano não recebeu uma nova máquina de fábrica para 2021 e continua com a moto 'A-spec', uma versão atualizada da moto de 2019 que ele usou na temporada passada.

Inicialmente preocupado que isso o colocasse em desvantagem em relação aos seus rivais, apesar da 'A-spec' já ser um pacote forte, Morbidelli recebeu novas atualizações para testar em sua moto no último fim de semana durante o primeiro teste no Catar.

As atualizações foram uma surpresa para o piloto, que acredita que seu pacote deu um passo à frente em relação ao ano passado.

"Meu sentimento depois deste primeiro teste é muito bom", disse Morbidelli.

“Tenho que agradecer à Yamaha porque trouxeram atualizações à minha moto e isso foi muito bom de ver, foi uma grande surpresa para mim.”

"Acho que já melhoramos o pacote em relação ao ano passado e conseguimos pelo menos neste teste permanecer em posições semelhantes e em um nível parecido ao do ano passado, e isso é positivo."

No domingo, o espanhol Maverick Viñales admitiu que evitou o chassi de 2021 da Yamaha em favor de simplesmente trabalhar no seu próprio estilo de pilotagem na moto de 2020 para ver se conseguia resolver os pontos fracos.

A capacidade de Morbidelli de extrair o máximo da sua moto no ano passado foi consistentemente destacada como a chave do seu sucesso.

O italiano disse que este é um processo contínuo como piloto, mas admite que "desacelerou" durante o teste do Qatar.

"Bem, neste teste é claro que você está sempre tentando encontrar uma maneira de se sentir melhor pilotando e talvez encontrar o ponto onde você tem alguma margem, ou talvez encontrar uma área onde você sinta que pode explorar o tempo da volta um pouco mais ", explicou.

“Penso que isto é algo que um piloto faz de forma consistente, tentando levantar a moto um pouco melhor, tentando se inclinar um pouco mais cedo.”

"Sempre tento entender quais são as condições e como o pacote está funcionando, e como posso explorar o pacote que tenho.”

"No ano passado encontrei uma forma muito boa de combinar o estilo de pilotagem com a moto que estou pilotando.”

"Não parei, mas desacelerei na tentativa de mudar a abordagem das curvas”, concluiu.

