Depois de dois finais de semana em Misano, a MotoGP completa sua rodada tripla no domingo, com o GP da Catalunha, no Circuito de Barcelona. E no treino classificatório para definir o grid de largada para a corrida, deu Franco Morbidelli na pole em uma dobradinha da Petronas SRT.

A manhã da MotoGP em Barcelona foi movimentada antes da classificação. Para abrir o dia, foi realizado o TL3, que terminou com Fabio Quartararo na frente, o piloto da Petronas marcou 01min39s418, assumindo a ponta no combinado dos tempos do fim de semana. Maverick Viñales e Miguel Oliveira completaram o Top 3, separados por menos de um décimo de distância.

Enquanto isso, Andrea Dovizioso ficou de fora das dez primeiras colocações, tendo que disputar o Q1 na classificação.

E antes mesmo do TL4, o paddock recebeu uma notícia que já era muito aguardada por todos: a Petronas oficializou a contratação de Valentino Rossi para 2021. O Doutor correrá pela nona temporada consecutiva com a M1 da Yamaha e terá ao seu lado Franco Morbidelli.

Logo em seguida, Viñales terminou o TL4 na frente, seguido de Espargaró, Mir, Rossi e Quartararo, mas todos com tempos mais altos que nas sessões anteriores.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: o líder Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Álex Rins, Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró, Bradley Smith, Álex Márquez, Tito Rabat, Iker Lecuona e Stefan Bradl.

No final do relógio, Jack Miller marcou o melhor tempo do grupo, com 01min39s399 e garantiu a passagem para o Q2, tendo ao seu lado Takaaki Nakagami, que marcou o segundo melhor tempo na última tentativa, quando o cronômetro já havia zerado.

Já os outros dez pilotos definiram suas posições de largada, entre 13º e 22º: Álex Rins, Francesco Bagnana, Aleix Espargaró, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Álex Márquez, Iker Lecuona, Stefan Bradl, Bradley Smith e Tito Rabat.

Q2

Miller e Nakagami garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Brad Binder e Joan Mir.

Nesses quinze minutos, apenas um incidente: uma queda de Miguel Oliveira da Tech3 com nove minutos para o fim da contagem regressiva.

No final, a pole ficou com Franco Morbidelli, marcando 01min38s798, em uma dobradinha da Petronas SRT, com Fabio Quartararo logo atrás, em segundo. Completam o Top 12 Valentino Rossi, Jack Miller, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Johann Zarco, Joan Mir, Danilo Petrucci, Brad Binder, Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Catalunha, 8ª das 14 etapas da temporada 2020 e a segunda corrida da categoria em Misano. A prova está marcada para 10h, para não coincidir com o GP da Rússia da Fórmula 1. A transmissão será no Fox Sports.

